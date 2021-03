Koronavírus – Javuló tendencia mutatkozik, tízre csökken a fekete járások száma

A javuló tendencia ellenére Eduard Heger (OĽaNO) megbízott egészségügy-miniszter továbbra is arra kéri a polgárokat, hogy a húsvéti ünnepek alatt is tartsák be a szabályokat. „Nagy hét vár ránk” – nyomatékosította. A feketével jelölt járások száma 14-ről 10-re csökkent.