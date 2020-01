Koronavírus: Európába is eljuthat

Világszerte terjed a Kínában kirobbant koronavírus-járvány. Japánban, Tajvanon, Thaiföldön, Ausztráliában és újonnan már az Amerikai Egyesült Államokban is felütötte fejét a megbetegedés. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint egyre nagyobb az esély, hogy a vírus eljut Európába is.

Világszerte terjed a Kínában kirobbant koronavírus-járvány. Japánban, Tajvanon, Thaiföldön, Ausztráliában és újonnan már az Amerikai Egyesült Államokban is felütötte fejét a megbetegedés. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint egyre nagyobb az esély, hogy a vírus eljut Európába is.

A koronavírus-járvány tavaly decemberben robbant ki a kínai Vuhanban, amely a térség egyik legnépesebb városai közé tartozik. A legfrissebb adatok szerint eddig 17 halálos áldozatot regisztráltak, és további 620 ember fertőződött meg. A szakemberek a járvány eddigi lefolyását gyakran a 17 évvel ezelőtti SARS-vírus okozta járványhoz hasonlítják, mely szintén Kínából indult, és több tucat országba átterjedt. A SARS-járvány viszont akkoriban több mint 700 halálos áldozatot követelt, egyelőre a koronavírus jóval kevésbé tűnik pusztítónak. A helyzet komolyságát azonban az is mutatja, hogy a témában az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC), valamint az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is tanácskozást tartott.

Hogyan alakult ki?

A koronavírusnak több válfaját ismerjük, az első ilyen megbetegedéseket még az 1960-as években azonosították. Dolán Rózsa infektológus lapunknak elmondta, hogy a koronavírus a 2000-es évek elejéig egyáltalán nem számított súlyos megbetegedésnek.

„Ezek a vírusok korábban enyhe hasmenést, esetleg kevésbé súlyos légúti megbetegedéseket okoztak. A helyzet aztán 2002-ben változott meg, ugyanis a vírusok mutálódni kezdtek, ezáltal pedig sokkal ellenállóbbá és veszélyesebbé váltak”

– magyarázta a szakember.

A koronavírus új típusa nagy valószínűséggel állati hús fogyasztását követően került az emberi szervezetbe, viszont már emberről emberre is terjed. Vuhan piacai arról híresek, hogy különféle vadon élő állatok húsát árusítják, például kígyókat, sündisznókat és egyéb állatokat is. A vírusgazdát egyelőre nem sikerült azonosítani, de a médiában megjelent információk alapján elsősorban a kígyókra és a denevérekre gyanakodnak.

A fertőzés közvetlen érintkezéssel és légi úton is bekerülhet a szervezetbe. Dolán Rózsa elmondta, hogy főleg azok az emberek veszélyeztettek, akiknek gyenge az immunrendszere.

„Leginkább az idős korosztálynak és a fiatal gyermeknek kell odafigyelniük, hiszen az ő immunrendszerük sokkal kevésbé ellenálló, mint a középkorú felnőtteké”

– mondta a szakértő.

Vuhan piacai arról híresek, hogy különféle vadon élő állatok húsát árusítják - TASR-felvétel

Európába is eljuthat

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ korábban úgy ítélte meg, hogy a vírus Európába jutására csekély az esély, azonban a járvány továbbterjedése óta módosították álláspontjukat. Azokban az országokban, melyekben a vírus felütötte a fejét, már ellenőrzik a reptereket, és a veszélyeztetett régiókból érkező utasokat megvizsgálják. Veronika Ševčíková, a pozsonyi M. R. Štefánik reptér szóvivője megkeresésünkre elmondta, hogy a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZSR) egyelőre nem rendelt el biztonsági intézkedéseket a reptéren. Hozzátette: a pozsonyi reptérre nem érkezik közvetlen járat Kínából, sem más olyan országból, ahol a vírus felbukkant.

Figyelni kell a tünetekre

A Közegészségügyi Hivatal lapunkat tájékoztatta, hogy a járványhelyzetet folyamatosan ellenőrzik, és szükség esetén képesek azonnal reagálni az eseményekre. A vírussal kapcsolatban óva intettek, hogy aki olyan régiókba készül, ahol már járványveszély van, az fokozattan ügyeljen a higiéniai előírásokra, és kerülje el a nyilvános piacokat.

„A megbetegedés tünetei közé tartozik a láz, a köhögés, akár a tüdőgyulladás is, mely komplikációk esetén halálos kimenetelű is lehet. A betegség lappangási ideje 14 nap”

– olvasható a hivatal közleményében.