Könnyedén kidobjuk az ételt

A Free Food célja, hogy figyelmeztesse az embereket az élelmiszer pazarlására. Legfrissebb elemzéseik alapján a világon évente 1,3 milliárd tonna élelmiszer végzi a szemétben. Összehasonlításképp: jelenleg világszerte mintegy 870 millió ember éhezik, és a kidobott élelmiszer mindössze egynegyede is elegendő lenne ahhoz, hogy minden éhező jóllakhasson. Ráadásul az ENSZ előrejelzései alapján 2050-re 10 milliárdra növekedhet a Föld lakossága, vagyis a jelenleg kitermelt élelmiszermennyiség messze nem lesz elegendő az emberek számára. A rendkívüli pazarlás következtében az emberiség évente 990 milliárd dollárnak megfelelő pénzösszeget dob ki a kukába.

Elpazarolt természeti források

A pénzveszteség mellett a természeti források – mint például a víz, a termőföld vagy az energia – is feleslegesen elhasználódnak. A becslések szerint a világ összes termőföldjének 28 százalékán felesleges lenne beszedni a termést, mert mind a szemétben végzi. Körülbelül 1,4 milliárd hektárnyi termőföldről van szó, vagyis annyi, mint Kína, Mongólia és Kazahsztán kiterjedése együttvéve.

Nem állunk jól

Az adatok alapján Szlovákiában évente 860 ezer tonna élelmiszert pazarolunk el. A Free Food szerint ez kifejezetten rossz arány, hiszen Magyarországon is körülbelül ennyi élelmiszer végzi a szemétben, viszont az ország lakossága csaknem kétszer akkora, mint Szlovákiáé. Egy lakos évente átlagban 160 kilogrammnyi élelmiszert dob ki, leginkább zöldséget és gyümölcsöt, valamint kenyeret. Ráadásul minden tizedik háztartás mindennap dob ki ételt.

A háztartásokon kívül az élelmiszerláncok sem spórolnak: az öt legnagyobb élelmiszerlánc együtt csaknem 15 ezer tonna ételt pazarolt el. A Free Food ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy az országban körülbelül 670 ezer ember táplálkozása nem elégséges.

Apró lépések

A szakértők szerint a hatalmas pazarlást könnyedén meg lehetne állítani, és ehhez elég lenne, ha az emberek csak néhány apróságra odafigyelnének: például ha sokkal tudatosabban vásárolnának, vagy ha a hűtőszekrényben rendet tartanának.

A háztartási gépeket gyártó német Klarstein vállalat kampányt indított, melyben arra próbálják figyelmeztetni a fogyasztókat, hogyan tudnak takarékosabban bánni az élelmiszerrel.

„Elsősorban rendet kellene tartani a hűtőszekrényben, és fejből kellene tudni a tartalmát. Ebben az esetben nem fordulhat elő, hogy olyasmit vásárol az ember, amire nincs is igazán szüksége”

– olvasható a kampány hivatalos honlapján.

További hasznos ötlet, hogy az újonnan vásárolt élelmiszereket a polcok hátuljára helyezzük el, így kisebb az esélye, hogy valami megromlik a hűtőben. A szakemberek szerint sokan csak azért dobnak ki ételt, mert egyszerűen túl sokat pakolnak egyszerre a tányérra, és aztán nem bírják megenni.

A kampányban továbbá arra is figyelmeztettek, hogy fontos különbséget tenni a minimális szavatosság és a lejárati idő között. „Az emberek sokszor nem is ügyelnek erre a két dátumra, pedig lényeges a különbség. A lejárati idő azt jelzi, hogy az élelmiszer meddig fogyasztható. Ellenben a minimális szavatosság azt mutatja, hogy az élelmiszer minősége meddig kiváló. Ennek a lejárta után az étel továbbra is fogyasztható, viszont már nem a legjobb minőségű” – hangsúlyozták a szakemberek.

A pazarlás mértékével kapcsolatban megkerestük a környezetvédelmi minisztériumot is, viszont lapzártánkig nem kaptunk választ kérdéseinkre. (nar, TASR)