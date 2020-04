Költséges mentőöv a hitelt törlesztőknek

Jól fontolják meg, hogy igényelni fogják-e hiteltörlesztés elhalasztását, végeredményben ugyanis a kölcsön a halasztási idő alatt is kamatozni fog. (Felvétel: Matej Jankovic/Plus jeden deň

A parlament is rábólintott a hiteltörlesztőknek nyújtott támogatásra, az elemzők szerint azonban ezt csak azoknak éri meg igénybe venni, akik valóban rászorulnak. Hasonló mentőövre számíthatnak a lízinget fizetők is, amiben a kormány már megegyezett a lízingtársaságokkal.

Pozsony | A parlament is rábólintott a hiteltörlesztőknek nyújtott támogatásra, az elemzők szerint azonban ezt csak azoknak éri meg igénybe venni, akik valóban rászorulnak. Hasonló mentőövre számíthatnak a lízinget fizetők is, amiben a kormány már megegyezett a lízingtársaságokkal.

A hitelüket törlesztő lakossági ügyfelek, egyéni vállalkozók és a 250-nél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató kis- és közepes cégek legfeljebb kilenc hónapra kérvényezhetik a bankoktól a törlesztőrészletek fizetésének az elhalasztását, ha a koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe kerülnek. Az erről szóló törvényjavaslatot kedd esti lapzártánkat követően fogadta el a parlament.

Nem mindenki jogosult

A pénzintézeteknek – a törvény által meghatározott feltételek teljesülése esetén – el kell fogadniuk a kérvényt. Ám, ha a kérvényezőnek 30 napnál hosszabb fizetési késedelme, vagy 100 eurót meghaladó, egyéb jellegű tartozása van, a kérvényét nem fogják elfogadni. Vállalatok esetében akadályt jelent a megkezdett csődeljárás is.

„A nehéz helyzetbe került ügyfelek több lehetőség közül választhatnak. A kilenc hónap csak a felső határ, vagyis az ügyfél dönthet úgy, hogy kilenc hónapot halaszt, de akár úgy is, hogy csak egyet, attól függően, milyen az anyagi helyzete. Az ügyfeleknek nem kell majd sietniük a hiteltörlesztés elhalasztásának az igénylésével sem, erre ugyanis bármikor sort keríthetnek a járvány idején. Egy adós a koronavírusjárvány lecsengéséig azonban legfeljebb egyszer kérvényezhet halasztást” – nyilatkozta Zuzana Šimonová a Fincentrum elemzője.

Feketelista kihúzva

A jó hír, hogy a halasztást kérvényező ügyfelek nem kerülnek majd a nem teljesítő adósok feketelistájára, az elhalasztott törlesztőrészleteket ugyanis nem fizetési késedelemként fogják elkönyvelni. Ennek köszönhetően a halasztást igénylőknek a későbbiekben sem lesznek gondjaik, ha újabb hitelért szeretnének folyamodni. A pénzintézetek a halasztásért nem számíthatnak fel pótdíjat. A halasztást az ügyfél levélben vagy elektronikusan is kérvényezheti. A bank 30 napon belül köteles válaszolni. Jóváhagyás esetén tájékoztatnia kell az ügyfelet a részletfizetés elhalasztásának a következményeiről, és arról is, hogy a haladék nem a törlesztőrészletek elengedését jelenti.

Sokba kerülhet

A pénzügyi elemzők a hitelfizetőknek nyújtott mentőövet azonban csak azoknak ajánlják, akik erre valóban rászorulnak, vagyis a járvány miatti megszorítások következtében elvesztették a munkájukat vagy egyéb fontos bevételüket, ami lehetetlenné teszi számukra a törlesztést.

„Az elfogadott szabályok szerint ugyanis a kölcsön a halasztás időtartama alatt is kamatozni fog, vagyis az ügyfél végül nagyobb összeget fizet majd a banknak, mint ha a szerződésben eredetileg szereplő futamidőben törlesztené az adósságát. A kamatokat az ügyfél a bankkal kötött megegyezés alapján fogja téríteni”

– nyilatkozta Maroš Ovčarik, a Finančný kompas pénzügyi portál elemzője. Szerinte már egy viszonylag alacsony, 1 százalékos kamatozású jelzáloghitel törlesztésének a kilenc hónapos elhalasztása miatt is 5–10 százalékkal nagyobb összeget lesz majd kénytelen visszafizetni a banknak. Az sem mellékes, hogy az adós a törlesztés mely fázisánál tart.

„A törlesztés első felében a kamatok teszik ki a visszafizetett összeg legnagyobb részét. Ha ebben a fázisban igényli valaki a halasztást, akkor jóval nagyobb összeget lesz kénytelen visszafizetni, mint ha olyasvalaki kéri a halasztást, aki már a futamidő vége felé közeledik” – mondta el Marián Búlik, az OVB Allfinanz Slovensko elemzője.

„Mindezt figyelembe véve, mindenkinek azt ajánljuk, hogy aki csak teheti, ne kérje a halasztást, és fizesse továbbra is a szerződésben megszabott módon a hitelét”

– ajánlja Darina Huttová, a Pénzügyi Szolgáltatók és Tanácsadók Szövetségének (AFISP) a főtitkára.

Fontos eleme az elfogadott jogszabálynak az is, hogy a halasztást igénylő a halasztás időtartamának megfelelően kérheti a futamidő kitolását, dönthet azonban úgy is, hogy nem hosszabbítja meg a futamidőt, és a fennmaradó időszakban nagyobb havi részleteket fizet majd. Búlik szerint ez utóbbi a kedvezőbb megoldás, a jelzáloghitelek jelenlegi alacsony kamatozása mellett azonban a két lehetőség között nincs olyan látványos különbség.

A lízing sem marad ki

A kormánynak e héten sikerült megegyeznie a lízingtársaságokkal is a törlesztés halasztásának a lehetőségéről. Marcel Klimek pénzügyi államtitkár elmondta: az előzetes egyezség szerint, amelyet még a kormánynak és a parlamentnek is el kell fogadnia, a lízingtársaságok és egyéb hitelezők legfeljebb három hónapra halaszthatják majd el a részletfizetést. Az ügyfél azonban a három hónap letelte után, a járvány végéig másodszor is kérvényezheti majd a halasztást. A részleteket később teszik közzé. Mindez egyelőre csak a magánszemélyeket érinti, hogy a vállalkozókon és cégeken hogyan segítenek a lízingfizetéssel kapcsolatban, arról még tárgyalnak.