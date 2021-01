Kollár elutasítja, hogy beavatkozott volna a síközpontokat érintő intézkedésekbe

Boris Kollár (Sme rodina) házelnök kizárta azokat az állításokat, melyek szerint bármiféle intézkedést az ő személyére való tekintettel vezettek volna be – közölte Michaela Jurcová, Kollár szóvivője Peter Pellegrininek, a parlamenten kívüli Hlas párt elnökének az állításaira reagálva.

Pozsony | Boris Kollár (Sme rodina) házelnök kizárta azokat az állításokat, melyek szerint bármiféle intézkedést az ő személyére való tekintettel vezettek volna be – közölte Michaela Jurcová, Kollár szóvivője Peter Pellegrininek, a parlamenten kívüli Hlas párt elnökének az állításaira reagálva.

Jurcová emlékeztetett: Kollárnak éttermei is vannak, amelyek régóta be vannak zárva. Hozzátette: a síközpontok és az éttermek bezárása kapcsán Kollár tiszteletben tartja az intézkedéseket, és ezekkel összhangban jár el.

„Megint hangsúlyoznánk, hogy Boris Kollárnak hat étterem is a tulajdonában van, amelyek az intézkedések következtében régóta zárva tartanak, miközben némelyek üzemeltetését végleg be kellett szüntetni. Kollár elnök, ahogy az éttermeknél, úgy a síközpontok esetében is, teljes mértékben tiszteletben tartja a tiszti főorvos intézkedéseit, és ezekkel összhangban jár el” – közölte Jurcová.

Mint elmondta: Kollár a síközpontok bezárását is tiszteletben tartja. „Az elnök minden egyes ajánlást betartott, és sehogyan sem avatkozott bele ezekbe, ahogy a jövőben sem fog” – tette hozzá.

Pellegrini kedden azt közölte, feljelentést tesz Igor Matovič (OĽaNO) miniszterelnök és a kormány tagjai ellen. A párt többek között hatalommal való visszaéléssel gyanúsítja a kormány tagjait. Pellegrini szerint a miniszterelnök szándékosan azokhoz igazítja az egyes intézkedéseket, akiknek nem kellett bezárniuk a vállalkozásukat. A síközpontok üzemeltetéséből szerinte a parlamentelnök is hasznot húzott.