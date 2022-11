Kollár az ellenzékkel tárgyalt a migrációról, tájékoztatja a kormánypártokat

„A házelnök kedden (november 15.) és szerdán találkozóra hívta a parlamenti ellenzéki pártokat” – jelentette ki Jurcová. „Összegyűjti az ellenzék javaslatait, meghallgatta a véleményüket az illegális migrációról és az elképzeléseiket, hogy milyen intézkedéseket tartanak elfogadhatónak, miben lehetne megegyezni. Minderről tájékoztatja Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminisztert és a koalíciós tanácsot” – részletezte a szóvivő.

Kollár kedden jelentette be a parlamentben, hogy sort kerít ilyen találkozóra, azzal érvel, hogy közös megoldást kell találni. Azt is elmondta, már megbeszélést folytatott a rendőrség vezetésével, a belügyminiszterrel és a külügyminiszterrel, a megoldásnak pedig a külső schengeni határok védelmét tartja. Azt visszautasítja, hogy egyes pártok tőkét próbáljanak kovácsolni a migránsválságból. Azt is hangsúlyozta, most kell megoldást találni, hogy megelőzzük a súlyosabb problémákat.