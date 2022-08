Kollár: Az a kérdés, hogyan viszonyulna az SaS egy kisebbségi kormányhoz

Kollár hozzátette, hogy 76 szavazatnál kevesebb is elég lehet a törvények elfogadásához, de ha az SaS úgy fog viselkedni a parlamentben, mint az ellenzék, akkor szerinte nincs más megoldás, mint az előrehozott választás. „Ha Sulíkék távoznak, a kisebbségi kormány realitássá válik. Szeptember elején kezdődik a parlamenti ülés. A kérdés az, hogy hogyan fog viszonyulni az SaS a kisebbségi kormányhoz. Hajlandó lesz–e például segíteni megnyitni az ülést, határozatképes lesz-e a törvényhozás” – jelentette ki újságíróknak Kollár, hozzáfűzve, hogy kevesebb képviselővel is lehet törvényeket elfogadni a parlamentben, mivel nem vesz részt mindenki a szavazásokon. „Lehetne tovább kormányozni, ha az SaS nem törekedne a kormány megbuktatására” – tette hozzá.

Ha viszont az SaS és az ellenzéki pártok miatt rendre határozatképtelen lenne a parlament, Kollár szerint ki kell mondani, hogy tartósan így lehetetlen a kormányzás. „Akkor ki kell állni az emberek elé és bevallani, hogy nem tudjuk folytatni, jöjjön az előrehozott választás” – jelentette ki a Sme rodina elnöke. Szerinte ilyen időkben, amikor egyre drágul az élelmiszer és az energia, a kormány nem teheti meg, hogy csak „fűt és világít”, mert az embereken kell segíteni.

Kollár tudathasadásos állapotnak tartaná, hogy valaki kilép a kormányból, de az előrehozott választást is ellenzi. Egyúttal megismételte, szeretné, ha a négypárti koalíció kibírná a megbízatási ideje végéig. Kollár azt is megerősítette, hogy szombaton (augusztus 20.) lesz a következő koalíciós megbeszélés, hogy azon a szabadságról hazatérő Richard Sulík is részt vehessen.

A Bôrik kormányszállóban múlt pénteken tartott tanácskozás nem hozott megoldást. Az OĽaNO elnöksége és parlamenti frakciója már előtte leszögezte, hogy Matovič azután is pénzügyminiszter lesz, hogy letelik az SaS ultimátuma. A liberális párt pedig megismételte, hogy ha Matovič nem távozik augusztus végéig a kormányból, akkor az SaS miniszterei mennek. Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő kizárta, hogy előrehozott választás lesz, az OĽaNO és a Za ľudí is a négyes koalíció megőrzését szorgalmazza.