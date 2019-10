Kočner: Úgy jár, mint Kuciak

A kiszivárgott üzenetekről a Denník N napilap írt. Jankovská szeptember elején mondott le az államtitkári posztról, miután kiderült, hogy kapcsolatban állhatott Kočnerrel, az üzletembert a Kuciak-gyilkosság megrendelésével is gyanúsítják. Jankovská lemondott, de tagadta, hogy bármiféle kapcsolatban állt Kočnerrel. „Nem ismerem, nem kommunikáltam vele, sem személyesen, sem közvetítőn keresztül” – jelentette ki. A Denník N információi szerint viszont 2017 szeptembere és 2018 májusa közt mintegy 6 ezer üzenetet váltottak.

A váltóügyben segíthette Kočnert

Kočner a Markíza televízióval kapcsolatos váltóhamisítási ügy miatt tavaly június óta vizsgálati fogságban van. A Jankovskával folytatott kommunikációja alapján többször nyomást gyakoroltak Zuzana Maruniakovára, az ügyben illetékes bíróra. Maruniaková korábban Jankovská titkára volt, később az ő segítségével lett bíró. Kočner Jankovskán keresztül juttatta el kéréseit a bírónőnek, azt szerette volna elérni, hogy Maruniaková a négy váltó közül legalább az egyikről mondja ki, hogy valódi. Ezt még a jövő évi parlamenti választás előtt szerette volna kiharcolni, mert attól tartott, hogy később már lehetetlen lesz. Kočner kommunikációjából az is kitűnik, hogy minél tovább hatalmon akarta tartani a Smert.

Jankovská folyamatosan tájékoztatta Kočnert Maruniaková álláspontjáról. A bírónő a tárgyalások közeledtével elbizonytalanodott, nem tudta, mit tegyen, holott cserébe pénzt is kapott. Kočner ilyenkor fenyegetőző hangnemre váltott. „Nem vagyok tömeggyilkos, de nem állok messze tőle” – írta Jankovskának 2017 decemberében. Jankovská többször figyelmeztette Maruniakovát, hogy neki köszönhetően lett bíró. „Megígérte. Többször is. Nekem köszönhetően lett az, ami, most itt az idő, hogy visszafizesse a tartozását!” – írta Jankovská.

A kettős gyilkosság után Kočner fenyegetőzni kezdett

Az üzenetváltás szerint a bírónő 2018 februárjában még mindig bizonytalankodott. Február 26-án derült ki, hogy megölték Ján Kuciakot és Martina Kušnírovát, Kočner aznap este a következőket írta Jankovskának: „Tegye azt, amit kell. Mert még úgy végzi, mint Kuciak”. Maruniaková 2018 áprilisában kimondta, hogy Kočner váltója nem hamisítvány.

Monika Jankovská tagadja, hogy a nyilvánosságra került üzenetváltások valódiak és állítja, „több változat kering belőlük az országban”.

Marián Kočner telefonját a rendőrség Peter Tóthnál, az SIS korábbi ügynökénél találta meg. Tóth korábban újságírókat figyelt meg Kočner utasítására. Jankovská szerint a telefon legalább három hónapig Tóthnál volt, ezalatt készítette a hamis kommunikációt, hogy lejárassa őt.

Részletes kommunikáció

A kommunikációban azonban többször is szó esik arról, hogy Jankovská éppen hol tartózkodik. Például 2017 decemberében Mexikóban kirándult a férjével, erről Kočnernek is beszámolt, férje pedig képeket osztott meg a Facebook-oldalán. A Denník N információi szerint a kommunikáció több ezer ehhez hasonló üzenetet tartalmaz. Ha valóban Tóth hamisította az üzeneteket, akkor szinte napra pontosan tudnia kellett volna, hogy Jankovská korábban kivel és merre járt.

Kočner és Jankovská más bírókkal kapcsolatban is kommunikált. A vállalkozó több bíróra is rákérdezett, az államtitkár pedig elmondta róluk, hogy lefizethetőek-e, vagy nem, néhány esetben azt is, hogy mennyi pénzzel.

Jankovská a Sme értesülései szerint már ismét bíróként tevékenykedik, a pozsonyi megyei bíróságon helyezkedett el. Az ellenzéki pártok tegnap felszólították Jankovskát, azonnal távozzon. „Hogyan higgyék el az emberek, hogy függetlenek a bíróságok, ha az állam nem képes leszámolni ezzel a korrupciós hálózattal?” – fogalmazott Veronika Remišová, a Za ľudí képviselője. Alojz Baránik, az SaS képviselője szerint addig nem lehet Szlovákiát jogállamnak nevezni, amíg Jankovská és a hozzá hasonló bírók ítélkezhetnek.

Gál: Nem léphetek

A PS–Spolu koalíció szerint Gál Gábor (Híd) igazságügyi miniszternek minden olyan bírót félre kellene állítania, aki korrupció gyanújába keveredik. Gál szerint a nyomozást végző szerveknek azonnal meg kellene gyanúsítaniuk Jankovskát, amíg erre nem kerül sor, ő nem léphet. Peter Pellegrini kormányfő azt mondta, a fokozatosan nyilvánosságra kerülő információk alapján helyes, hogy Jankovská már nem államtitkár, ugyanakkor korábban ő nem volt hajlandó visszahívni Jankovskát. Akkor azt állította, hogy újságcikkek alapján nem lehet vádolni senkit, csak akkor hozhat ilyen döntést, ha a nyomozók bebizonyítják, hogy a kommunikáció valós.

(nar, Sme, Denník N)