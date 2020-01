Kočner meggyőződése volt, hogy két hónapon belül szabadul

A Denník N portál birtokába kerültek a váltóhamisítással és Ján Kuciak meggyilkolásának megrendelésével vádolt nagyvállalkozó, Marián Kočner üzeneteinek másolatai, amelyeket már a börtönből küldött annak a Peter Tóthnak, aki Kočner megrendelésére figyelte a hazai újságírókat és politikusokat. Az üzeneteket Tóth átadta a rendőrségnek, és ezek jelenleg a Kuciak-gyilkosság vizsgálati anyagának részét képezik.

A 2018 júniusa és szeptembere között megírt cédulákból az derül ki, hogy a váltóhamisítás miatt őrizetbe vett Kočner elsőként azt szerette volna, ha Tóth kapcsolatba lép Alena Zsuzsovával, akit jelenleg az újságíró-gyilkosság megrendelésének közvetítésével vádolnak. Zsuzsovának el kellett volna mennie a Dušan néven emlegetett jósnőhöz, hogy megtudják, milyen esélyei vannak Kočnernek. „Az egész cirkusz kb. két hónapig fog tartani” – gondolta Kočner nem sokkal a letartóztatása után. Tóthnak kapcsolatba kellett volna lépnie Norbert Bödör nyitrai vállalkozóval is, akinek a portál szerint Dušan Kováčik speciális ügyésszel kellett volna beszélnie, hátha tud lépni Kočner ügyében. Az üzenetek abból az időből származnak, amikor Kočnert őrizetbe vették a váltóhamisítási ügyben.

Kočner Tóthtól egy másik üzenetben azt kérte, hogy keressen olyan tanúkat, akik bizonyítják, hogy a hamis váltók már 2000-ben is léteztek. A portál szerint Tóth erre a kérésre nem reagált, mert attól tartott, hogy a végén még tőle is azt fogja kérni, hogy hazudjon a váltók létezéséről. A cetlik alapján Kočner ügyvédjének nem tetszett, hogy védence tanúkat „gyártana”. A volt újságírónál megpróbálta elérni, hogy Jaromír Čižnár volt főügyészt is megfigyelje, ugyanúgy, mint annak idején Ján Kuciakot. (Denník N, szh)