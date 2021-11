Klímautalványokkal hódítana a Progresszív Szlovákia

A látványosan növekvő energiaárak az eddiginél is nagyobb mértékben csapolják meg a szlovákiai családok bevételeit, ami miatt még többeket fenyeget az energiaszegénység. Ezen próbálna meg segíteni a Progresszív Szlovákia (PS), amely klímautalványok bevezetésével orvosolná a helyzetet.

Pozsony | A látványosan növekvő energiaárak az eddiginél is nagyobb mértékben csapolják meg a szlovákiai családok bevételeit, ami miatt még többeket fenyeget az energiaszegénység. Ezen próbálna meg segíteni a Progresszív Szlovákia (PS), amely klímautalványok bevezetésével orvosolná a helyzetet.

Az energiahordozók világpiaci árának a látványos növekedése miatt jövőre a szlovákiai háztartások is többet fizetnek majd az áram- és gázszolgáltatásért, valamint a távfűtésért is. Ez tovább növelheti az energiaszegénység által fenyegetett családok számát, vagyis az olyanokét, akik nem tudják az otthonukat elérhető áron megfelelően felmelegíteni, nem tudnak főtt ételt készíteni vagy meleg vizet előállítani. „A politikusok kénytelenek lesznek reagálni az energiaárak növekedésére” – állítja Martin Hojsík, a Progresszív Szlovákia alelnöke, a párt európai parlamenti képviselője, aki szerint épp ezért most egy eredeti ötlettel rukkolnak elő.

„A megoldást a klímautalványok bevezetésében látjuk, amelyekkel egyszerűen és hatékonyan segíthetnénk az energiaárak miatt nehéz helyzetbe került családokon. Ennek a lényege, hogy az állam rendszeresen, vagyis havonta vagy évente egy bizonyos fix összeget utalna át Szlovákia minden egyes polgárának, függetlenül az életkorától” – tette hozzá Hojsík. Szerinte az éves medián összeg a számításaik alapján fejenként 127 euró lehetne, vagyis egy átlagos négytagú család évente így 508 euróhoz juthatna.

„Az általunk előterjesztett javaslat előnye, hogy az állami költségvetést nem terhelné le, mivel az ehhez szükséges összeget az uniós kibocsátás-kereskedelmi rendszerből (EU ETS) származó forrásokból lehetne előteremteni. Ez utóbbiak Szlovákiában 2015 óta a Környezetvédelmi Alap bevételeit gyarapítják. A 2021 és 2030 közötti időszakban 12,4 milliárd euróról beszélhetünk”

– mondta el Michal Šimečka, aki szintén az Európai Parlamentben képviseli a balliberális pártot. Szerinte a klímaváltozás negatív hatásainak az enyhítését célzó gazdasági átállás költségeit a lakosság is megfizeti, emiatt pedig úgy lenne igazságos, ha az említett bevételekből a lakosság is részesülne. A párt az említett 12,4 milliárdos összeg 40 százalékát osztaná szét a lakosság között.

„A klímautalvánnyal a családok valós bevételhez jutnának, és a pénzt arra használhatnák fel, amire csak szeretnék”

– tette hozzá Šimečka. A Progresszív Szlovákia a javaslatát a jövő év első felében szeretné beterjeszteni a parlamentbe. Ezt megelőzően még egyeztet a gazdasági és környezetvédelmi szakemberekkel, és megpróbálja meggyőzni a javaslat előnyeiről a kormánypártokat is.

Hojsík szerint az ötletüket már az Európai Parlament Újítsuk meg Európát (Renew Europe) liberális frakciójába tömörült kollégáinak is bemutatta, akik jelentős érdeklődést mutattak, az energiaszegénység ugyanis mára összeurópai problémává vált. Az Európai Bizottság foglalkoztatásért és szociális jogokért felelős biztosa, Nicolas Schmit pár napja épp arra figyelmeztetett, hogy már eddig is több millióan küzdöttek télen fűtési gondokkal Európa-szerte, ez a szám azonban jelentősen megemelkedhet a jelenlegi helyzet miatt. „Ezért az Európai Bizottság is minden bizonnyal segítséget fog nyújtani a különböző európai országoknak, hogy mérsékelni tudják a magas energiaárak negatív hatásait, de elsősorban a tagállami kormányokon múlik, hogyan kezelik a helyzetet” – véli Schmit.