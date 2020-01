Kiska első magyar jelöltje a 21.

A jó megoldások térképe néven mutatta be programját a volt köztársasági elnök alapította Za ľudí. A párt alelnöke, Veronika Remišová, aki egyben a korrupcióellenes harc szakértője, elmondta, a program fő gondolata az igazságosság, amely minden érintett területen végigvonul. „Nem létezik jobboldali vagy baloldali Szlovákia, ahogy konzervatív vagy liberális Szlovákia sem. Csak egyetlen Szlovákia létezik – hangsúlyozta Kiska azzal, hogy programjuk a felsoroltak mindegyikéből tartalmaz jegyeket. – Jobboldali, hisz teret akar engedni a vállalkozóknak, azoknak, akik munkahelyeket hoznának létre, de baloldali is: gondol azokra, akiknek segítségre van szüksége.” A párelnök szerint a program egyben konzervatív is, szó van benne az élet értékéről, a hazaszeretetről a tradícióinkról, viszont liberális is, hiszen a liberális demokrácia értékeinek védelme ugyanúgy megjelenik benne, legyen szó a szabadságról és minden egyes polgár jogának védelméről, függetlenül bőrszíntől, nemzetiségtől, vallástól.

Magyarokkal is

„A Smer 12 évi kormányzása után a társadalmi hangulat alapján az emberek érzik, hogy változtatni kell, érzik, hogy egy tisztességes, igazságos Szlovákiát szeretnénk. Bár a választás előtt nem sikerült létrehozni az ellenzéki blokkot, de meggyőződésem, hogy a választás után majd sikerül” – nyilatkozta lapunknak Andrej Kiska azzal, hogy amennyiben a hazai magyar pártok bejutnának a parlamentbe, találkozni és tárgyalni fognak.

Elmondta, elnökként is szívén viselte a kisebbségek sorsát, s ez a pártjuk politikájában sem fog megváltozni. Az első magyar jelölt, Kiss Csaba galériavezető, Kiska listáján a 21. helyet kapta.

„Meggyőződésem, hogy minden egyes embernek az országban otthon kell éreznie magát”

– véli a pártelnök. Arra kérdésre, hogy lenne-e kormányfő, elmondta, az ellenzéki pártokkal megegyeztek, hogy a kormányfőt a győztes ellenzéki párt fogja jelölni.

Új választási rendszer

Michal Luciak, az igazságos választási rendszer szakértője elmondta, olyan módon szeretnék megváltoztatni a jelenleg érvényben lévő rendszert, hogy a pártokat motiválják a regionális struktúrák kiépítésére, ezzel pedig a parlamentben is erősödjön az ország régióinak hangja. A négy választási körzet bevezetése (keleti, közép, nyugati és fővárosi) kötelezné az induló pártokat, hogy az egyes körzetekben az ország természetes vagy történelmi régióiból a lakossági megoszlás alapján indítsanak képviselő-jelölteket.

Szintén újítás, hogy nem lenne előre meghatározva, hogy az egyes körzetek hány képviselőt juttathatnának a parlamentbe: ezt az egyes körzetekben elért részvétel határozná meg.

Kevesebb magolás

A pártprogramban leírtak alapján az oktatás a kevesebb memorizálandó tananyag mellett a kritikus gondolkozás, az olvasási, a matematikai és a digitális készségek fejlesztését helyezi középpontba. A kisebbségi nyelven tanulók számára rugalmas tantervet és hatékony didaktikai támogatást ígérnek. A finn mintát követve pedig létrehoznának egy hazai egyetemet, amely tíz év alatt bekerülne a világ 100 legjobb egyeteme közé. Erre a célra a már létező legjobb egyetemeket egyesítenék. Ennek pedig egy tanári kara is lenne.