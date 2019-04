Kiska a héten bejelenti, pártot alapít, de még nem tudni, kivel 

Andrej Kiska államfő a hét végéig bejelenti, pártot alapít. Többek közt Grendel Gábort (OĽaNO) is megkeresték, de sajtóinformációk szerint Jana Žitňanská EP képviselőt is megszólították. Iveta Radičová korábbi kormányfő pedig a párt programjának kidolgozásában segít.

Pozsony | Andrej Kiska államfő a hét végéig bejelenti, pártot alapít. Többek közt Grendel Gábort (OĽaNO) is megkeresték, de sajtóinformációk szerint Jana Žitňanská EP képviselőt is megszólították. Iveta Radičová korábbi kormányfő pedig a párt programjának kidolgozásában segít.

A Denník N hétfőn este közölte a hírt, mi szerint a leköszönőben lévő államfő, Andrej Kiska bejelenti, valóban pártot alapít. Egy a politikai formációt népszerűsítő rövid videó is hamarosan nyilvánosságra kerül. Kiska csak az elnöki mandátumának lejárta, idén június 15-e után hozza nyilvánosságra, hogy mi lesz a pártjának a neve és kik lesznek a tagjai.



A lap úgy tudja, Kiska a pártba való belépés végett megkereste Iveta Radičová korábbi kormányfőt is. A korábbi miniszterelnök ezzel kapcsolatban azonban elmondta, sosem tárgyalt erről Kiskával, hiszen az államfő tiszteletben tartja a döntését, mely szerint nem lesz újra politikailag aktív.

“De együttműködünk, beszélgetünk. Elsősorban az alakulóban lévő politikai szubjektum programpontjairól beszélgetünk.”

- mondta Radičová, és hozzátette, kizárja, hogy belépne Kiska pártjába.



Ugyancsak felkérést kapott Grendel Gábor, aki jelenleg az OĽaNO parlamenti képviselője, azon belül pedig a Daniel Lipšic által alapított NOVA tagja. A felkérés tényét Grendel megerősítette: “Egyelőre annyit mondhatok, hogy találkoztam Andrej Kiskával, egyeztettünk a politikai elképzeléseinkről, de még nem zártuk le a tárgyalásokat.” - mondta, és hozzátette, az is az egyeztetések tárgyát képezi, hogy egy esetleges belépéskor egyedül, vagy többedmagával csatlakozna-e a párthoz.



A Denník N szerint Lucia Žitňanská független parlament képviselő, korábbi igazságügyi miniszter is felkérést kapott, hogy csatlakozzon a politikai formációhoz. Žitňanská ezzel kapcsolatban azonban kijelentette, a következő parlamenti választásokon már nem fog indulni. "Nem tervezem, hogy bármilyen pártban fogok dolgozni." - mondta Žitňanská.



A lap információi szerint ugyancsak felkérést kapott Jana Žitňanská EP képviselő, Roman Krpelan, az államfő jelenlegi szóvivője, de Vladimíra Ledecká Kiska jelenlegi tanácsadója is.



Az AKO közvélemény-kutató ügynökség még az államfőválasztás második fordulója előtt, március 27-én és 28-án készített egy felmérést, amely szerint Kiska pártját a lakosság 9 százaléka biztosan, további 31 százalék pedig valószínűleg támogatná. Öt százalék nem tudott, vagy nem akart válaszolni, 19 százalék inkább nem támogatná és 36 százalék egészen biztosan nem szavazna Kiska pártjára. Václav Hřích, az ügynökség igazgatója elmondta, az ilyen felmérésekből nem szabad messzemenő következtetéseket levonni. Azoknak, akik úgy válaszoltak, inkább választanák, vagy éppen inkább nem választanák Kiska pártját, még nagyban megváltozhat az álláspontja. Az igazgató szerint ez attól is függ, hogy sor kerül-e előrehozott választásokra, vagy milyen nevek bukkannak fel a pártban, illetve, hogy lesz-e közöttük olyan, aki például a kisebbségeket képviseli.

"Sokkal érdekesebb azoknak az aránya, akik biztosan, vagy éppen biztosan nem választanák a jelenlegi elnök pártját."

- mondta Hřích, és hozzátette, az ő álláspontjuk nehezebben változik meg, ez mutathatja Kiska pártjának a valódi pillanatnyi választási potenciálját. Az igazgató szerint arra, hogy kik lehetnek Kiska pártjának választói, abból, az előzővel egyszerre készített, felméréséből lehet következtetni, amelyben a politikusok megbízhatóságát vizsgálták. Eszerint a kutatás szerint az államfőben a lakosság 57 százaléka bízik meg. Hřích elmondta, ezekből a válaszokból az látszik, hogy Kiska személye inkább az ország nyugati részében népszerű, ahogy az is kivehető, jobbára a magasabb végzettséggel rendelkező polgárok bíznak benne.