Kicsivel több gyes és anyasági

Januártól emelkedett néhány, a szülőknek folyósítható állami támogatás összege: nőtt a gyes, a családi pótlék és az egészségkárosodott személyek gondozásáért nyújtott hozzájárulás, magasabb lett az anyasági támogatás, a táppénz és a baleseti járadék összege.

A családsegítő támogatások év eleji valorizálása elsősorban a létminimum összegével függ össze. Ha az változik, automatikusan emelkedik néhány juttatás is. A létminimum összegét mindig július 1-jével szokták átértékelni, és tavaly nyáron 199,48 euróra változott, minek következtében bizonyos juttatásokat azonnal átszámoltak, néhány azonban csak most januártól nőtt.

Gyes

Ezzel összhangban 2018. január 1-jétől a szociális ügyi hivatalok egy kicsivel több gyermekgondozási segélyt folyósítanak – 1,50 euróval 214,70 euróra emelkedett.

Amennyiben a jogosult személy ikrekről gondoskodik, a gyes összege minden további, egyszerre született gyermek után 25%-kal magasabb. A segély összege utoljára tavaly májusban nőtt 10 euróval. Az akkori valorizáció nem a létminimummal függött össze, hanem törvényt módosítottak, amire azért volt szükség, mert a gyes előtte évekig nem emelkedett, ugyanis a létminimum sem változott, 2014-től 2017. júliusáig szinten tartották. Ennek oka az volt, hogy a szlovák gazdaság jól teljesít, és a létminimum megállapításához használt képletbe behelyettesített gazdasági mutatók olyan jók voltak, hogy már-már le kellett volna faragni a létminimum összegéből. Erre nem került sor, hanem szinten tartották. Mivel azonban 2017. július 1-jén hosszú idő után emelkedett a létminimum, a tavaly májusi, rendkívüli emelés után a gyes összege most januártól egy kicsivel ismét nőtt. Ezúttal viszont nem módosult az ugyancsak a szociális ügyi hivataltól igényelhető gyermekgondozási hozzájárulás összege, azt 2016-ban emelték 50 euróval 280 euróra, és 2018-ban is marad ezen a szinten.

Családi pótlék

A gyeshez hasonlóan a létminimumtól függ a családi pótlék összege is, ami januártól 16 centtel több, azaz 23,68 euró. A szülő a gyermek 25 éves koráig jogosult családi pótlékra, és a család anyagi helyzetétől függetlenül mindenkinek egyformán folyósítják. Azok, akik nem érvényesíthetik az adóbónuszt, vagy az adóhivatal nem hagyta jóvá, kaphatnak 11,10 euró kiegészítő támogatást a családi pótlékhoz.

Ugyancsak az év elejétől emelkedett az adóalap nem adóköteles része – a mindenkori létminimum 19,2-szerese (199,48 euró x 19,2), vagyis 3830,02 euró lett, korábban 3803,33 euró volt.

A létminimum összege Érvényes 2017. július 1. – 2018. június 30. között 199,48 euró – egy felnőtt személy esetében 139,16 euró – ugyanabban a háztartásban élő, további, közösen elbírált felnőtt személy esetében 91,06 euró – eltartott kiskorú vagy eltartott gyermek esetében

Anyasági támogatás

További családsegítő intézkedés az anyasági támogatás emelése. A valorizáció törvényből kifolyólag történik, ugyanis 58,0603 euróról 59,9671 euróra változott a napi kivetési alap maximális összege, melyből a Szociális Biztosító kiszámolja a betegbiztosításból jóváhagyható összes juttatás (táppénz, anyasági, ápolási díj) összegét. Az anyasági támogatás a kivetési alap 75%-a, és a kismamák 34 hétig kaphatják. „Az anyasági támogatás egy napra jutó összegének maximuma eléri a 44,89 eurót. Ez azt jelenti, hogy 30 napos hónap esetében az SP legtöbb 1349 euró, 31 napos hónap esetében pedig maximum 1394,30 euró anyaságit folyósíthat” – tájékoztatott a biztosító.

Táppénz

Aki megbetegszik, 2018-ban naponta legfeljebb 32,982 euró táppénzre számíthat. Egy 30 napot számláló hónap esetében a táppénz felső határa 989,50 euró, 31 napos hónap esetében pedig 1022,50 euró. Annak is csak legfeljebb napi 32,981 eurót hagyhatnak jóvá, aki gyermekét ápolja. Az ápolási díj maximum 10 napig jár, vagyis az SP legfeljebb 329,90 eurót fizethet.

Családtámogatások Anyasági támogatás A támogatást a Szociális Biztosító folyósítja, és az jogosult rá, aki a szülést megelőző két évben legalább 270 nap biztosítási időszakkal rendelkezik. Ha az ügyfél betegbiztosítása a terhesség alatt megszűnik, a várandós nőre 8 hónap védelmi időszak vonatkozik. Anyasági szabadságra a szülés feltételezett dátuma előtt hat héttel lehet menni, veszélyeztetett terhesség esetében az orvos által kiszámolt dátum előtt 8 héttel. Az anyasági szabadság 34 hétig tart, egyedülálló édesanya esetében 37 hétig, aki pedig kettő vagy több gyermeket szült egyszerre, s legalább kettőről gondoskodik, 43 héten keresztül jogosult a támogatásra. A kérvényt a nőgyógyász tölti ki. Az alkalmazottak ezt a munkaadójuknak adják, az egyéni vállalkozó, munkanélküli vagy diák a kitöltött nyomtatványt személyesen juttatja el a biztosítóba. Az összeget a nő fizetése alapján számolják ki: a kivetési alap 75%-a – vagyis szinte azonos a nettó fizetésével. A baba megszületése után a lehető legrövidebb időn belül postázni kell a Szociális Biztosítóba a gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát, különben leállíthatják az anyasági támogatás folyósítását. Gyes A gyermekgondozási segély szociális juttatás, a szociális ügyi hivatal fizeti annak a szülőnek, aki a gyermekéről gondoskodik, az összeget a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig folyósítják. Amikor véget ér az anyasági szabadság, az anyuka munkáltatójához benyújt egy kérvényt, melyben gyermekgondozási szabadságot igényel gyermeke 3, illetve 6 éves koráig. Az anya helyett az apa is kérhet gyermekgondozási szabadságot a saját munkaadójától. A szülő korábban is visszamehet dolgozni, ám erről időben – legalább egy hónappal a tervezett belépés előtt – írásban kell értesítenie munkaadóját. Gyermekgondozási hozzájárulás A szülő akkor jogosult rá, ha a gyermek 3 éves kora előtt munkába áll, s gyermekét elhelyezi valamilyen intézményben (bölcsődében, óvodában), és az ezzel összefüggő költségeit térítheti, illetve hozzájárulhat a szociális ügyi hivatal. Aki ilyen támogatást igényel, annak leállítják a gyes folyósítását. Havonta legfeljebb 280 eurót hagyhatnak jóvá, és minden gyermek után kifizetik, ezzel szemben a gyes összege nem függ a gyerekek számától. Ha a bölcsőde vagy óvoda havi költségei magasabbak a gyes összegénél, a gyesnél jobban megéri gyermekgondozási hozzájárulást igényelni. Ha a gyermekről a nagyszülő gondoskodik, csak 41,10 euró a hozzájárulás. Ez esetben előnyösebb megtartani a gyest (214,70 euró). A gyermekgondozási hozzájárulást a gyeshez hasonlóan a szociális ügyi hivatal folyósítja, és a gyermek 3. életévéig, egészségkárosodott gyerek esetében 6 éves koráig jár. (sza)

Kevesebb bürokrácia

Jó hír a kismamáknak, valamint az egészségkárosodott személyek gondozóinak és a személyi asszisztenseknek, hogy 2018. január 1-jétől kevesebb adminisztratív kötelességük van. Helyettük az állam fizeti a társadalombiztosítási díjat, s idén év elejétől e célból már nem kell ki-be jelentkezniük a szociális rendszerbe, a Szociális Biztosító ezentúl ezt automatikusan elvégzi helyettük a munka-, szociális és családügyi hivataloktól továbbított adatok alapján. Főleg azokról a szülőkről van szó, akik jogosultak gyermekgondozási segélyre, valamint azokról, akik 6–18 év közötti, tartósan rossz egészségi állapotú gyermekről gondoskodnak, illetve mindazon személyekről, akik a szociális ügyi hivataltól gondozói vagy ápolói hozzájárulásban részesülnek. „Az SP 2018. január 1-jétől őket hivatalból nyilvántartja, s erről az érintetteket levélben tájékoztatja. Amennyiben valaki nem kap írásos tájékoztatást, s úgy véli, szintén az említett kategóriába, azaz az állam biztosítottjai közé tartozik, vegye fel a kapcsolatot a Szociális Biztosító lakhely szerint illetékes kirendeltségével, és ott ellenőrizze a helyzetét!” – olvasható a biztosító közleményében. Aki nem jogosult gyesre, viszont 6 évesnél kisebb gyermekről vagy 6–18 év közötti egészségkárosodott gyermekről gondoskodik, az állam helyette is fizetheti a nyugdíjbiztosítást, de ezt neki továbbra is külön kell kérnie, és később a rendszerből is saját magának kell kijelentkeznie. (sza)