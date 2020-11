Két hét múlva indul a tesztelés a határon

Az országos tesztelés második fordulója után még egy hétig, november 15-ig nem rendelik el a határátkelők ellenőrzését. Ennek ellenére a Szlovákiába külföldről érkező személyekre is vonatkozik, hogy a szabad mozgásukhoz negatív teszteredménnyel kell rendelkezniük. Egy eseteges ellenőrzés során ezt megfelelő dokumentummal kell igazolniuk a rendőröknek, ellenkező esetben megsértik a kijárási tilalmat, amiért akár 1659 eurós büntetést is kaphatnak.

Ukrán kísérlet

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár lapunknak elmondta, a jövő héten a szlovák–ukrán határon elindítják annak a módszernek a tesztelését, amit november 15-e után a többi határon is alkalmazni szeretnének. Az átkelőkön tesztállomásokat állítanak fel, az Ukrajnából érkezőket a határon antigéntesztnek vetnék alá. Ennek eredményétől függetlenül azonban karanténba kell vonulniuk, amelynek ötödik napján egy jóval pontosabb PCR-tesztet is elvégeznek rajtuk. Ezzel ellenőrizve az antigéntesztelés hatékonyságát. „Ha ez a tesztüzem beválik, akkor ez alapján eldöntjük majd, hogy november 15-e után mi legyen a többi határral” – mondta Klus. Hozzátette, az antigéntesztek határon való elvégzésével magánvállalatokat szeretnének megbízni, ami egyben azt is jelentené, hogy a vizsgálatért fizetni kellene. „Ha figyelembe vesszük, hogy a PCR-tesztek ára 60-70 euró körül van, akkor az antigénes vizsgálatot ennek a nagyjából a tizedéért végezhetik el” – mondta az államtitkár azzal, hogy még nem tudni pontosan, mennyibe kerül majd a teszt.

Több lehetőség van

Klus szerint egyes határszakaszok november 15-e után is a megszokott módon nyitva maradhatnak, máshol antigénes tesztelés után lehet majd belépni, de az is terítéken van, hogy lecsökkentenék az átkelők számát és egyben minden ilyen ponton elrendelnék az országba érkezők tesztelését. Kifejezetten a magyar–szlovák határra vonatkozóan az államtitkár elmondta, három alternatíva lehetséges: az első szerint a szlovákiai oldalon semmiféle ellenőrzést nem vezetnének be, hiszen Magyarország a következő hetekben is fenntartja a határzárat. Ez a zár a gyakorlatban azonban nem vonatkozik a Szlovákia és Magyarország között közlekedő szlovákiai állampolgárokra. A másik alternatíva, hogy az átkelők egy részét lezárnák, amelyek pedig nyitva maradnának, azokon antigéntesztekkel vizsgálnák az országba érkezőket. „A harmadik alternatíva, hogy a magyar–szlovák határon minden átkelő nyitva maradna, de némelyeken antigéntesztelés után lehetne belépni, míg a többit nyitva tartanánk azok számára, akik Magyarországon végzett negatív PCR-teszttel rendelkeznek” – magyarázta az államtitkár azzal, hogy a jövő héten döntenek arról, melyik megoldást választják. Ha csökkentik a határátkelők számát, akkor Klus szerint azok maradhatnak biztosan nyitva, amelyek a nemzetközi teherforgalom számára is fontosak.

Az ingázók

Az államtitkár arról is beszélt, amennyiben korlátozzák a határátlépést, akkor az ingázók, a hosszabb időszakokra kiutazó vendégmunkások és a diákok valamilyen kivételt kapnának. Számukra nem lenne kötelező minden határátlépés során a teszt elvégzése. Klus szerint azt szeretnék, ha az ebbe a csoportba tartozó személyek kéthetente teszteltetnék magukat. „Amit, ha Szlovákia területén vannak, ingyen is elvégeztethetnek a járásközpontokban felállított mintavételi pontokon” – tette hozzá. Az ingázók és a vendégmunkások esetében nem szabnának határt annak, hogy a szomszédos országba milyen messzire járnak be dolgozni. A Szlovákiába érkező ingázók és vendégmunkások azonban csak egy 30 kilométeres sávban tartózkodhatnának. Az ingázó, vagy vendégmunkás státuszt munkaszerződéssel kellene majd igazolni.

Klus elmondta, a temetések, keresztelők és hasonló rendezvények esetén a külföldről érkező személyek kivételt kérhetnek a Közegészségügyi Hivataltól. Így negatív teszteredmény nélkül is beléphetnek az országba.