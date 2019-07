Keszegh: Régiónk sokadrangúként van kezelve

A közlekedési miniszter azt állítja, hogy Komárom és Nyitra között nem olyan sűrű a forgalom, hogy indokolt lenne a gyorsforgalmi út megépítése. Egyetért ezzel a véleménnyel?

Elsősorban azt javasolnám a miniszter úrnak, hogy a nap forgalmasabb részén jöjjön el, és próbálja ki. De arra kérném, hogy ne szirénázó miniszteri BMW-vel. Emiatt fogadtak el közös határozatot a járás településeinek polgármesterei közösen Otokar Klein érsekújvári polgármesterrel és Milan Belica nyitrai megyefőnökkel.



Nem segítene, ha a jelenlegi utat kiszélesítenék, s minőségi elsőrendű utat építenének meg a szakaszon?

Két szempontot érdemes hangsúlyozni. Az egyik az egyre nagyobb terhelés. Másrészt ez a szakasz az észak–déli folyosó része lehet, ami gazdasági előnyökkel jár. Abban bízunk, hogy ezt egy magyar miniszternek nem kell bizonygatni, de sajnos a komáromi régió most is sokadrangúként van kezelve. Azt gondolom, hogy magáért beszél, mikor már Milan Belica is azzal érvel, milyen óriási aránytalanságok vannak a fejlesztések terén, és ez a régió továbbra sem kap elég figyelmet.



Milyen megoldást lát a jelenlegi közlekedési helyzet megoldására?

Jó lenne, ha ezen a téren az arányosság és a szakmaiság érvényesülne, ami sajnos az elmúlt évekre nem volt jellemző. És ez nemcsak az R8-ast érinti, hanem több olyan tevékenységet, amit közvetve a közlekedési tárca felügyel. Említeném a kikötő kezelését, a vasút fejlesztését, vagy az útkezelő vállalatot, amely teljesen elhanyagolta a város egyetlen északi bejáratát, a Vág-hidat, most pedig olyan korlátozások vannak érvényben, amelyek az egész régiót befolyásolják. Egy évig tart majd alátámasztani a hidat, és bizonytalan ígéretekhez kötődik a felújítás. Ha már gyorsforgalmi utat nem építenek délen, legalább a meglévő szakaszokról gondoskodjanak.

Érsek szerint az R8-as elhúzásáról Komáromig nem volt korábban szó.

Akkor érdemes lenne rákeresni az interneten, hogy Bastrnák Tibor ezzel kapcsolatosan mit nyilatkozott. Egy történelmi lehetőségnek nevezte. De ez az ígéret mostanra elszállt, most már csak az elkerülő útról van szó. Itt is erősen kérdéses a szakmaiság, a híd lassan kész lesz, az elkerülő út pedig teljesen bizonytalan.



A miniszter szerint a városi önkormányzaton egy évig ott állt a komáromi elkerülő út projektje, különösebb indoklás nélkül. Miért? A tárca vezetője azt nehezményezte, hogy erre a hátráltatásra senki sem panaszkodott...

A miniszter urat ebben pontosítanom kell. Az új területrendezési terv elfogadása húzódott, de a korábbi változatban is szerepelt a nyomvonal, így semmi ok nem volt a várakozásra. Ugyanakkor megjegyezném, hogy az elkerülő út környezetvédelmi engedélyezésén (EIA) hónapokig ült a környezetvédelmi minisztérium, a város levélben sürgette a folyamatot. Közel egy év után, mikor már a zárójelentést kellett volna csak kiadni, megszüntették az egész folyamatot, majd a járási szervnek adták át, ahol újra nekifutnak. Így valóban bizonytalan az elkerülő út megépülése, és újra maradnak a választás előtti ígéretek.