Késlekedhet a kötelező óvoda

Pozsony | Elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek integrálása miatt szorgalmazza az oktatási tárca a kötelező óvodalátogatást, melyet 2020 szeptemberétől az ötéves gyermekek számára tennének kötelezővé. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy későbbre halasztják az intézkedés bevezetését.

Kormánykoalíciós képviselők terjesztették be azt a törvényjavaslatot, mely minden ötéves gyermek számára kötelezővé tenné az óvodalátogatást, s egyúttal, a jelenlegi tízről tizenegy évre emelné a tankötelezettséget. A tervezet egyebek mellett eltörölné a nulladik és az előkészítő osztályok megnyitásának lehetőségét. Az a gyermek, aki még nem iskolaérett, további egy évig az óvodát látogatná. Mivel képviselői javaslatról van szó, a módosítást sem a szakma, sem a nyilvánosság nem véleményezhette, ezt pedig szinte a teljes ellenzék kifogásolja. Ľubomír Petrák (Smer), a parlament oktatási bizottságának elnöke szerint a parlamenti vita előtt a képviselők egy nem formális találkozón egyeztethetnek a javaslatról. „Második lépésben azokkal a szervezetekkel tárgyalunk, melyek véleményeznék a javaslatot” – közölte Petrák. Veronika Remišová (OĽaNO) emlékeztetett, hogy az óvodalátogatás kapcsán a roma gyerekek alig 30 százaléka jár óvodába. „A kormány az oktatási minisztert bízta meg azzal, hogy megoldást találjon erre a problémára. Elfogadhatatlan, hogy ezt a feladatot a képviselőkre hárítsa” – közölte az ellenzéki képviselő. Hozzátette, szerinte komoly gond lesz az óvodai férőhelyekkel. A törvény hatályosságának kitolását Petrák sem zárta ki. „Ez a képviselőkkel és a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetéseket követően dől el” – közölte Eva Smolíková (SNS), a tervezet egyik beterjesztője. A törvény hatályosságát elsősorban azért tolhatják ki, mert a szeptemberi adatok alapján mintegy 10 ezer férőhely kialakítására lenne szükség ahhoz, hogy minden gyermeket fel tudjanak venni az óvodákba. Ravasz Ábel (Híd) romaügyi kormánybiztos szerint ennek a számnak jelentős részét a roma gyerekek alkotják, egy kisebb csoportot a nyugati nagyvárosokban élő gyerekek tesznek ki, külön csoportot képeznek a nemzetiségi óvodát kereső szülők gyerekei. „Pontos adatunk nincs, de becslésem szerint hatezerre tehető azon öt év körüli roma gyerekek száma, akik férőhely hiányában nem látogatnak óvodát” – mondta a kormánybiztos.

Már a parlamentben van a kötelező óvodalátogatás bevezetését szorgalmazó törvény, melyet három koalíciós képviselő terjesztett be. Ez alapján 2020 szeptemberétől minden ötéves gyermeknek kötelező lesz az óvodalátogatás. Szinte a teljes ellenzék bírálta a javaslat kidolgozását. Veronika Remišová (OĽaNO) kifogásolta, hogy a tervezet beterjesztése előtt nem készült tanulmány annak hatásairól. Branislav Gröhling (SaS) szerint várhatóan számos módosító javaslat érkezik majd a tervezethez, mely tárcaközi egyeztetés és szakmai vita nélkül született meg. Az ellenzék szerint kérdés az is, hogy a szeptemberi adatok szerint hiányzó mintegy 10 ezer férőhelyet sikerül-e kialakítani a céldátumig. Martina Lubyová (SNS-jelölt) oktatási miniszter emlékeztetett, hogy a kötelező óvodalátogatást a 3–6 éves gyermekek részére már a Tanuló Szlovákia névre keresztelt közoktatási reformban felvetették. Az ötévesekre vonatkozó kötelező óvodalátogatás bevezetését 2018-ban bejelentették. Az önkormányzatok több pályázati forrással élhettek az óvodák bővítése érdekében, s erre elegendő idejük is volt. Az oktatási minisztérium tájékoztatása alapján az Integrált Regionális Operatív Program (IROP) keretében jóváhagyott óvodai fejlesztések 23 415 férőhelyre vonatkoznak, ebből az újonnan kialakított férőhelyek száma 7053.

Ravasz Ábel (Híd) romaügyi kormánybiztos sem tartja indokoltnak a halasztást. „Ez a kulcsintézkedés az integráció terén, az önkormányzatok már három éve pályázhatnak az óvodai kapacitás bővítésére, ezért nem látom értelmét annak, hogy eltoljuk a jogszabály hatályosságát” – mondta a kormánybiztos azzal, hogy különböző támogatási intézkedésekkel tovább lehetne segíteni a bővítési folyamatot. A jogszabály elsőolvasatos vitáját követően hivatala egyeztetni szeretne az érdekelt szervezetekkel arról, hogy hogyan tehetnék még attraktívabbá az óvodák bővítését. „Ugyanakkor azon 100 település közül, ahol az óvodai férőhely hiánya a legsúlyosabb, már 70 önkormányzat vagy sikeresen pályázott a bővítésre, vagy pályázatuk épp elbírálás alatt áll” – tájékoztatott Ravasz Ábel, hozzátéve: az önkormányzatoknak nem érdemes elhanyagolniuk ezt a kötelességüket.