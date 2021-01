Kérdések és válaszok: Minden az új járványellenes intézkedésekről, egy helyen

Az új évvel beköszöntött a szigorúbb lockdown – kérdések és válaszok formájában pontosítjuk, tulajdonképpen mit is jelent mindez.

Pozsony | Az új évvel beköszöntött a szigorúbb lockdown – kérdések és válaszok formájában pontosítjuk, tulajdonképpen mit is jelent mindez.

A kormány a karácsonyi ünnepekre bevezetett szabályokon szigorított egy jókorát, hogy a minimálisra csökkentse a lakosság mozgását, és gátat vessen a vírus terjedésének ott, ahol a szakértők szerint most a legnagyobb volt a kockázat – családlátogatáskor, illetve a közeli ismerősök és barátok társaságában.

Elhagyható a lakás, ház?

Csak nagyon indokolt esetben. Már nem lehet síelni menni, és a templomok is bezártak. Kizárólag munkába, a legközelebbi boltba, a postára, csomagkiadóhelyre, bankba, biztosítóba, tankolni, autószerelőhöz, tisztítóba, orvoshoz és gyógyszertárba, tesztelésre, közeli hozzátartozó temetésére, esküvőre, keresztelőre lehet menni. Akkor is elhagyhatjuk az otthonunkat, ha közeli hozzátartozónkat megyünk ápolni, illetve engedélyezett a hazaút, akik most látogatáson, kiránduláson vannak. Sétáltathatjuk a kutyát, de csak 1000 méteres körzetben a lakhelytől, távolabb nem mehetünk. Engedélyezett az egyéni sportolás és a séta a természetben, de csak a járáson belül. Ha megnyitnák az iskolákat és óvodákat, elvihetjük és hazavihetjük onnan a gyerekeinket. A gyerekek elvihetők a szüleikhez vagy törvényes gyámjukhoz, ha az új év előtt máshol tartózkodtak, megosztott szülői felügyeletnél a szülő vagy a gyám elmehet a másik szülő háztartásáig, és vissza.

Járhatok munkába?

A kormány célja, hogy a lehető legtöbb ember otthonról dolgozzon. Ha munkavégzés miatt el kell hagynunk az otthonunkat, igazolásra van szükség a munkáltatótól, amit jó mindig magunknál tartani.

Leáll a termelés?

Egyelőre nem zárnak be a gyárak, de nem kizárt, hogy a kormány hamarosan újra szigorít, és a termelést is leállítja.

Mi lesz a buborékokkal?

A családi „buborék”, melyet a karácsonyi ünnepekre hoztunk létre, egyelőre nem szűnik meg, ám ha „kipukkasztjuk”, már nem hozhatjuk újra létre. Ha más háztartásban élő közeli szeretteinkkel, szüleinkkel, gyermekeinkkel töltöttük az ünnepeket, nem kell azonnal hazautaznunk – de miután szétválunk tőlük, a kijárási korlátozás végéig nem találkozhatunk újra, ahogy mással sem, új buborékot tehát nem lehet kialakítani. Azt nem tartalmazza a szigorítás, hogy mikor kell hazamennünk szeretteinktől.

Haszonállatok

A haszonállatokról való gondoskodás is a kivételek közé tartozik, emiatt is elhagyhatjuk otthonunkat, az állatok élelmének beszerzésére is vonatkozik a kivétel.

Utazhatok külföldre?

Igen, gond nélkül eljuthatunk például a repülőtérre, vagy onnan haza. A határok sincsenek lezárva, de az határátlépés feltételei továbbra is szigorúak: az ingázóknak továbbra is 14 napnál nem régebbi, negatív antigén- vagy PCR-teszttel kell igazolniuk magukat, ha ellenőrzik őket.

Hotel, sípálya zárva!

A sípályák már tegnap bezártak, a hotelek pedig nem fogadhatnak új vendégeket. A mostani vendégek legfeljebb január 10-ig maradhatnak. A lefoglalt szállás, síkirándulás lemondását a szervezővel, szállásadóval kell megoldani.

Járhatok templomba?

Nem, a templomokat bezárták. Csak online közvetített misét, istentiszteletet lehet tartani bennük – az ilyen szertartáson legfeljebb hatan lehetnek. A hatfős korlát érvényes a keresztelőre, temetésre, természetesen a nem egyházi szertartásokra is.

Működnek az éttermek?

Továbbra is csak házhoz szállítással vagy ablakon kiadott étellel, és némileg szigorodott a helyzet. Eddig ugyanis sok vendéglátóhely kinti asztalokat helyezett el, ahol a vendégek elfogyaszthattak ételt vagy italt. Mostantól a vendég csak átveheti az ételt vagy italt, el nem fogyaszthatja a vendéglátóhely közelében.

Bezárnak a plázák?

Nem, de kizárólag azok a boltok működhetnek bennük, melyek az alapvető szükségleteket elégítik ki – csak ételt és gyógyszert vásárolhatunk, ruhát, cipőt stb. nem. Az üzletközpontokba csak 37 fok alatti testhőmérséklettel léphetünk be, és ha ott veszünk ételt vagy italt, becsomagolva haza kell vinni.

Mi marad nyitva?

A felsoroltakon kívül nyitva lehetnek a látszerészek, az újságárusok, csomagkiadók, az autó- és kerékpárszervizek, az autóalkatrész-boltok, a telekommunikációs szolgáltatók, az állateledel-boltok és állatorvosi rendelők, a postai, banki szolgáltatók és biztosítók, a tisztítók, a benzinkutak, a temetkezési vállalatok, az ügyvédi, jegyzői, végrehajtói irodák, a számítógép- és mobilszervizek, a kulcsmásolók, és működhetnek a taxiszolgálatok.

Meddig tart ez az egész?

Január 24-ig biztosan, ám ha nem javul a helyzet, a kormány a hosszabbításról és további szigorításról is dönthet.