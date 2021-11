Kérdések és a válaszok az új járványellenes intézkedésekről

A felettesem ezentúl kérheti a Covid-igazolványom?

Igen. A kormány és a parlament is jóváhagyta azt a javaslatot, amelynek értelmében a munkáltatóknak az egész ország területén joguk lesz elkérni az oltási igazolást. Emellett abban is megállapodtak, hogy azokban a járásokban, ahol a járványhelyzet megköveteli, a munkáltatóknak nemcsak joguk, hanem kötelességük is lesz átállni az úgynevezett OTP-rezsimre. Ez a rövidítés az oltottakra, a fertőzésen átesettekre, valamint azokra vonatkozik, akik fel tudnak mutatni egy negatív teszteredményt.

Mely járásokban számít annyira súlyosnak a járványhelyzet, hogy a munkáltatók kötelesek lesznek elkérni a Covid-igazolványt?

Mária Kolíková igazságügyi miniszter pénteken azt mondta, hogy a koalíció jelenlegi egyezsége alapján a járvány által leginkább sújtott, vagyis a fekete járásokban lesz kötelező az OTP-rezsim. Ez viszont legkorábban csak a következő kormányülés után (vagyis feltehetően szerdán) lesz biztos.

Nem oltattam be magam, nem is estem át a fertőzésen, és nincs negatív tesztem. Ez azt jelenti, hogy nem dolgozhatok?

Ha nem tud felmutatni érvényes Covid-igazolványt, akkor a munkáltató nem engedheti be a munkahelyére. Ilyen helyzetben a hatályos szabályozás azt mondja, hogy a munkavállaló nem teljesítette a munkahelyi kötelességét, ezért a munkáltató nem köteles fizetni a hiányzó órákat. Ennek elkerülésére viszont több lehetőség is van. Az egyik, hogy a munkáltató és a munkavállaló megegyezik a fizetett szabadságról, amíg a helyzet nem rendeződik. A másik, hogy a munkáltató tesztre küldi az alkalmazottat. Vladimír Lengvarský (OĽaNO) egészségügyi miniszter nemrég megerősítette, hogy a tesztelés költségét az állam november végéig megtéríti a munkáltatóknak. Ezt követően azonban elvileg már a saját zsebükből kellene tesztelniük az alkalmazottaikat, legalább heti kétszer. A munkáltatói érdekeket képviselő szakszervezetek azonban rendkívül felháborodtak ezen az intézkedésen, így lehetséges, hogy a kormány végül engedni fog, és decemberben is kifizeti a teszteket. Ez azonban szintén kérdéses, a következő napokban derülhet ki, hogyan alakul a helyzet.

Meddig számítok olyan személynek, aki a fertőzés legyőzése okán védettnek minősül?

Ebben nincs változás, továbbra is érvényes, hogy a fertőzés diagnosztizálása után 180 napig mindenki védettnek minősül.

Mikor lép életbe a munkahelyekkel kapcsolatos módosítás?

Az új törvényeket még Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek is alá kell írnia. Amennyiben ez megtörténik, a kormánynak a következő ülésén el kell fogadnia egy határozatot, amellyel a kötelező OTP-rezsimet szabályozzák. Ennek értelmében adja ki a Közegészségügyi Hivatal az új rendeletet, amely alapján megkezdődhet az ellenőrzés. Ez a jogi folyamat feltehetően a hét végéig lezajlik.

A kormány a következő ülésén valószínűleg már elfogadja azt a rendeletet, amelynek értelmében a fekete besorolású járásokban a munkáltatóknak kötelező lesz az OTP-rezsim bevezetése. Ha az alkalmazottak nincsenek beoltva, és nem estek át a fertőzésen, akkor negatív teszteredménnyel is járhatnak dolgozni, de ennek költségét decembertől elvileg a munkáltatóknak kell állniuk. - TASR-felvétel

Fekete járásban élek és védett vagyok, mégsem mehetek étterembe. Ezen is változtatnak?

Igen. A kormány minden bizonnyal már ezen a héten elfogadja a módosított Covid-automatát, amelyben már engedélyezni fogják, hogy az oltottak és a fertőzésen átesettek a fekete járásokban is járhassanak éttermekbe, hotelekbe, panziókba.

És mi a helyzet azokkal, akik nem oltottak, nem estek át a betegségen, de van negatív tesztjük?

A vendéglátóhelyek látogatásakor a fekete járásokban már nem lesz elegendő a negatív teszt. Csak az oltottakat és a fertőzésen átesetteket engedhetik be. Ez azt jelenti, hogy az OTP-rezsim ebben az esetben OP-rezsimre változik.

És ha nem vagyok hajlandó felmutatni a Covid-igazolványt?

Akkor a tulajdonos a törvény értelmében nem engedheti be a vendéglátóhelyre. Már nem lesz elegendő, hogy az alkalmazottak rákérdeznek, van-e a vendégnek Covid-igazolása, le is kell ellenőrizni azt. Akár a személyi igazolvány felmutatását is kérhetik.

Mi történik akkor, ha valaki mégis Covid-igazolvány nélkül ül be egy étterembe?

Ha a hatósági ellenőrzés során kiderül, hogy a vendégnek nincs érvényes igazolványa, akkor a rendőrség és a közegészségügyi hivatal ellenőrei helyszíni bírságot szabhatnak ki. Ha a tulajdonos nem teljesítette a kötelességét, tehát nem ellenőrizte a Covid-igazolványt, akkor a felelősség őt terheli. Ha viszont kiderül, hogy a vendég hamis igazolványt mutatott fel, akkor a vendéget büntetik meg. A bírság nagysága akár az ezer eurót is elérheti.

Mi a helyzet a kijárási tilalommal?

A jelenlegi Covid-automata értelmében a fekete járásokban kijárási tilalomnak kellene lennie, de a kormány továbbra sem vezette be a veszélyhelyzetet, így jogilag nincs lehetőség az emberek szabad mozgásának korlátozására. Ez azt jelenti, hogy a járások közti utazás is engedélyezett, és az esti órákban is elhagyhatjuk az otthonunkat. Az egészségügyi minisztérium szakértői konzíliuma ugyan azt javasolta, hogy a fekete járásokban legyen úgynevezett lokális lockdown, vagyis ezekben a járásokban korlátozzák az oltatlanok mozgását, de erre továbbra sem hajlandó a kormány.

Változik a betegszabadság?

Igen, a kormány eltörölte az úgynevezett járványügyi betegszabadságot, így már mindenki ugyanakkora összeget kap, függetlenül attól, miért hiányzik a munkahelyéről.