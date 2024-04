Jóváhagyta a kormány az RTVS-ről szóló törvénytervezetet

A június 8-i európai parlamenti (EP) választásra is lehet választói igazolványt kérni, amellyel bárhol az országban lehet szavazni. Az önkormányzatok szerdától, április 24-től kezdik kiadni az igazolványokat. E-mailben vagy levélben is ki lehet kérni május 20-ig, személyesen pedig még június 7-én is el lehet intézni – tájékoztatott honlapján a belügyminisztérium.