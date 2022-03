Jegybanki elemzők: Óvatosan a kötvényekkel

A jegybanki elemzők szerint a lakossági befektetők vállalati kötvények iránti növekvő érdeklődését az alacsony kamatkörnyezet ösztönözte. Amikor a banki betéti termékek nominális hozama a nullához közelít, természetes, hogy a nem ritkán 5 vagy 6%-os kamatozású vállalati kötvények vonzó alternatívát jelentenek a megtakarításaink fialtatására. A másik tényező, amely arra készteti a háztartásokat, hogy pénzeszközeiket vállalati kötvényekbe fektessék, a bankok és értékpapír-kereskedők tevékenységéhez kapcsolódik. Ez utóbbiak a fő forgalmazói ezeknek a kibocsátásoknak. A közvetítői hálózatuk aktívan felhívja ügyfeleik figyelmét erre a befektetési formára. Egyes befektetési csoportok saját értékpapír-kereskedőket is létrehoznak saját vagy kapcsolt vállalkozások kötvényeinek a forgalmazására. „Hogy a kibocsátásoknál már a lakossági ügyfelek számítanak a fő célcsoportnak, azt az is bizonyítja, hogy sokuknál az értékpapír névértékét alacsony szinten, 1000 euróban vagy még ennél is alacsonyabb összegben határozzák meg, így az érdeklődők széles köre, köztük a lakossági befektetők számára is elérhetővé válnak” – áll a most közzétett elemzésben.

A pénzügyi szakértők szerint semmi baj nincs azzal, ha a háztartások közvetlenül vállalati kötvényeket vásárolnak. Nem szabadna azonban megfeledkezni arról, hogy a felkínált nagyobb hozam sem ingyenes, és az ilyen eszközök tartása bizonyos kockázatokkal jár. „A szlovák vállalati kötvénypiac fő kockázati jellemzői a kibocsátók nagyfokú koncentrációja, különösen, ha figyelembe vesszük a kibocsátók összefonódását, a kötvények hitelminősítésének a hiányát, és nem utolsósorban a minimális likviditást” – figyelmeztetnek a pénzügyi szakemberek. Szerintük a lakossági befektetőknek csak úgy érdemes vállalati kötvényeket vásárolni, ha tisztában vannak a lehetséges kockázatokkal, és a pénzügyi helyzetük lehetővé teszi számukra, hogy viseljék azok esetleges negatív következményeit. (mi, TASR)