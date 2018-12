Januártól fizetni kell néhány rendelőben

Januártól bonyolódik majd a betegek ellátása a ZAP-hoz tartozó rendelők mintegy felében. Csaknem ezer orvosnak továbbra sincs érvényes szerződése az Általános Egészségbiztosítóval, mivel szerintük a VšZP elfogadhatatlan feltételeket kínált. A korábbi szerződések december elsején lejártak, viszont a biztosító megígérte, hogy továbbra is megtérítik a betegellátás költségeit az orvosoknak, azonban csak december 31-ig.



A biztosító térít



Ennek eredményeként a biztosító januártól már nem fizet az orvosoknak, vagyis a költségek megtérítése így a betegekre hárul majd. A VšZP azonban hangsúlyozta, hogy a kialakult helyzetről egyáltalán nem tehetnek az ügyfeleik, így az ellátásért fizetett összeget minden betegnek két héten belül megtérítik. Akik vissza szeretnék igényelni a pénzüket, azoknak meg kell tartaniuk az ellátásért kiállított számlát, és egy kitöltött kérvénnyel együtt el kell juttatniuk a biztosító területileg illetékes irodájába.



A két hét hosszú idő



Mária Lévyová, a Páciensek Jogvédő Szövetségének (AOPP) elnöke szerint elszomorító, hogy a felek elsősorban a gazdasági érdekeikkel törődnek, és a tárgyalásokhoz a betegeket mintegy „túszként” használják. „A biztosító már korábban kidolgozott egy eljárást arra az esetre, hogy ha egy orvosnak nincs érvényes szerződése. Ennek értelmében 30 napon belül kellett megtérítenie az ellátást a betegeknek. A helyzet súlyosságára való tekintettel a VšZP csökkentette ezt az időtartamot két hétre, azonban meg kellene érteniük, hogy egyeseknek ez is hosszú idő. A rossz szociális helyzetben élő idősek, vagy a sokgyermekes anyukák igencsak megérezhetik a pénz hiányát. Mi van akkor, ha éppen a hónap végén vannak, amikor már kevés a pénzük, és a befizetett 20-30 euró hiányzik ahhoz, hogy normálisan tudjanak étkezni? Az egészségügyben a betegeket kellene kiszolgálni, nem pedig visszaélni a helyzetükkel” – mondta lapunknak az AOPP elnöke.



A biztosítót okolják



A ZAP orvosai egyértelműen a biztosítót hibáztatják a kialakult helyzetért. Peter Lipták, a szövetség igazgatótanácsának tagja lapuknak azt mondta, hogy ugyan sajnálják, hogy a betegek helyzete ezzel bonyolódni fog, de azt mindenkinek be kell látnia, hogy nem írhatnak alá előnytelen szerződést. „Még a visszatérítés részleteit sem ismerjük. A VšZP megígérte, hogy időben értesítik majd az ügyfeleiket a változásokról, tudtommal ez még nem történt meg. A betegeknek valószínűleg sokat fog kelleni ingázni a rendelők és a biztosító irodái közt” – közölte a ZAP munkatársa. Lipták hangsúlyozta, hogy erről csakis a VšZP tehet, valamint a többi orvosi szervezet, akik könnyen megadták magukat a biztosítónak. „A többi szervezet is csak színleli az elégedettséget, hiszen nyilvánvaló, hogy nekik sem előnyösek a VšZP feltételei. Azt gondoljuk, hogy valamilyen módon megegyezhettek a biztosítóval, hogy a média előtt megjátsszák magukat” – tette hozzá az igazgatótanács tagja. A szervezeteket Liptákon kívül a ZAP másik orvosa, Marian Kollár is bírálta. „A VšZP politikai megrendelésre cselekszik, és kartellbe lépett más orvosi szervezetekkel” – mondta a szövetség képviselője.



Šóth: a ZAP hibázott



Marián Šóth, a Magánorvosok Szövetségének (ASL) elnöke az összes vádat elutasította. „Bizonyíthatóan hazugságokról van szó. A szerződések nyilvánosak, bárki megnézheti őket a biztosító honlapján. A ZAP orvosai ezzel próbálják elterelni a figyelmet a hibás döntéseikről, amelyek következtében a jelenlegi helyzet kialakult” – jelentette ki az ASL elnöke. (nar, TASR)