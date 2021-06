Itt a nyár, vele együtt a drága benzin

A járványellenes intézkedések fellazításával élénkül az üzemanyagok iránti kereslet Európában, ami az árakon is meglátszik. - TASR-felvétel

Pozsony | A nyári turistaszezon beindulásával párhuzamosan az üzemanyagok drágulása is egyre nagyobb sebességre kapcsol. Hogyan drágult a benzin és a gázolaj az elmúlt időszakban, és mire számíthatunk az elkövetkező hetekben?

A koronavírus-járvány miatti korlátozások fokozatos feloldásával párhuzamosan Európában, az Egyesült Államokban és Kínában is élénkül az üzemanyagok iránti kereslet, ami az árakon is meglátszik. Míg tavaly ősszel 37 dollár körül mozgott a Szlovákia számára is mérvadó északi-tengeri Brent típusú olaj hordónkénti (159 liter) ára, az idei év elejére meghaladta az 50 dollárt, tegnap pedig már 74 dollár feletti áron kereskedtek vele, amire több mint két éve nem volt példa.

Felfelé araszoló árak

Mindez a szlovákiai töltőállomások árain is érezteti a hatását. A benzin.sk szakportál elemzése szerint a 95-ös benzin literjét az idei év elején még átlagosan 1,20 euróért tankolhattuk a szlovákiai kutakon, míg a gázolaj literjéért 1,07 eurót kértek. Azóta azonban alaposan elszálltak az árak. A 95-ös benzin átlagára mostanra 1,36, a gázolajé 1,21 euróra nőtt. A 98-as benzin ára az egy évvel korábbihoz képest 24, a gázolajé 18 százalékkal magasabb. Csak a teljesség kedvéért: a 95+ benzin átlagára jelenleg 1,41, a 98-asé 1,50, a 99+ benziné pedig 1,51 euró körül mozog.

És ezzel még koránt sincs vége a drágulásnak.

„Épp ellenkezőleg, a nyári turistaszezon beindulásával párhuzamosan az üzemanyagok iránti kereslet is megugrik, ami további drágulást jelez. Az elkövetkező hetekben a szlovákiai kutakon is tovább nőnek majd az árak”

– mondta el Jana Glasová, a 365.bank elemzője. Hasonló véleményen vannak a Goldman Sachs amerikai befektetési nagybank elemzői is, akik arra számítanak, hogy nyáron a 80 dollárt is meghaladhatja a Brent hordónkénti ára, mivel a Covid-19-betegség elleni védőoltási kampányok visszaszorítják a járványt, és így erősítik a világgazdaság teljesítményének a fellendülését.

Magyarországi tankolás

Nincs jó hírünk azok számára sem, akik – élve a lazítás adta lehetőségekkel – Magyarországon szeretnének megtankolni. A holtankoljak.hu üzemanyagportál információi szerint a Mol holnaptól újabb 5-5 forinttal emeli a benzin és a gázolaj literenkénti bruttó nagykereskedelmi árát. A 95-ös benzin literenkénti átlagára ezzel 432 forintra (1,23 euró) nő, a gázolajé pedig 436 forintra (1,25 euró) emelkedik június 18-ától a magyarországi kutakon. Az üzemanyagárak ezzel egyre közelebb kerülnek a történelmi csúcshoz. Magyarországon a benzin ára 2012. április elején érte el a csúcsát, akkor egy liter átlagosan 451 forintba került. A gázolaj literje 2012. január közepén volt a legdrágább, átlagosan 449 forint. Akik Szlovákiából mennek át Magyarországra, azoknak a fentiek alapján csak akkor éri meg Magyarországon tankolni, ha az autójuk benzinre működik, az esetükben sem árt azonban az óvatosság, hiszen az autósok 50 forintnál is nagyobb különbségeket tapasztalhatnak az egyes töltőállomások árai között.