Ismét kudarcba fulladt az ellenzék próbálkozása, kedden se váltják le a belügyminisztert

Az ellenzék hétfő után kedden is megpróbálkozott a belügyminiszter, Matúš Šutaj Eštok (Hlas) leváltásával, a törvényhozás azonban ezúttal is határozatképtelen volt. Az elmúlt hetekben ez a forgatókönyv többször is lejátszódott. Ezúttal az első próbálkozás alkalmával 45, másodszor pedig 58 képviselő volt jelen az ülésteremben. A tárcavezető menesztésének kérdése várhatóan a parlament február 4-én kezdődő ülésén kerülhet újra napirendre.

A belügyi tárca vezetőjének visszahívását az ellenzék kezdeményezte, akik hosszú listát írtak a miniszter hibáiról. Egyebek mellett a rendőri brutalitásra adott válaszát tartják hibásnak, szerintük Šutaj Eštok késve reagált arra a kassai esetre, amikor egy őrizetest halálra vert egy rendőr. Emellett a rendőri testület fokozatos széthullását is felrótták neki, mivel egyre több rendőr kéri leszerelését, utánpótlás pedig nincs.