Így segít a kormány a nehéz helyzetbe került családokon

Szlovákia az Európai Unió legnagyobb drágulást elszenvedő országai közé tartozik. Az uniós statisztikai hivatal, az Eurostat legfrissebb, csütörtökön közzétett jelentése szerint Szlovákiában az elmúlt hónapban 9,6 százalékkal nőttek az árak az egy évvel korábbihoz képest, ami látványos ugrás a tavaly márciusban mért 1,5 százalékos inflációhoz képest. Míg a legtöbb uniós országban azonban a kormányok már korábban családsegítő programokkal próbáltak enyhíteni a lakosság helyzetén, a szlovákiai kormánypártok között erről is késre menő vita kerekedett, az intézkedéscsomag csütörtöki bemutatóján így csak három párt – az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí – képviselői vettek részt, míg a csomag több pontját is élesen bíráló SaS sajtónyilatkozatban fejtette ki a véleményét.

Mire számíthatunk?

„Egyszeri és rendszerszintű intézkedéseket egyaránt bevezetünk, hogy segítsük a lakosságot az infláció elleni küzdelemben. Ezekre idén 260 millió eurót költünk. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy az infláció az elkövetkező években is velünk marad, jövőre így több mint egymilliárd euróval segítjük a családokat”

– mondta el Eduard Heger kormányfő.

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szerint a kormány a gyermekes családok támogatását tartja a legfontosabb célkitűzésének.

„Száz eurós egyszeri juttatást fizetünk minden olyan családnak, amely jogosult a családi pótlékra. Ez 661 ezer szülőt és 1,1 millió gyermeket érint, akiknek az állam együttesen 83 millió eurót fizet ki”

– mondta el Krajniak. A tárcavezető szerint egyszeri, 100 eurós támogatásban részesülnek az anyagi szükséghelyzetben levő háztartások is. „Ez főként az egyre magasabb lakhatási és energiaköltségek fedezésére szolgál majd, összesen 5,8 millió euró értékben. Ezt a juttatást a gyermekeknek nyújtott támogatással párhuzamosan lehet majd folyósítani” – jegyezte meg a miniszter. Krajniak szerint 100 euróval segítik ki a 62 éven felüliek egy szűk csoportját is. „Több mint 100 ezer olyan 62 év feletti idős ember él Szlovákiában, aki nem jogosultak nyugdíjra. Rájuk együttesen 10,2 millió eurót szánunk” – jelentette be a tárcavezető. Elmondása szerint veszélyeztetett csoportnak számít az a 80 ezer ember is, akik gondozóként és a fogyatékkal élők személyi asszisztenseként tevékenykednek, ezért ők is megkapják az egyszeri 100 eurós juttatást, ami az államnak 8 millió eurójába kerül. Az utolsó csoport, amelyet a kormány egyszeri 100 eurós juttatással segít ki, a nevelőszülők, akik körülbelül 7500-an vannak, és a kormány 0,75 millió eurót szán rájuk. Krajniak szerint az összes veszélyeztetett csoportnak nyújtott egyszeri támogatás így 108 millió eurót tesz ki.

Nő a családi pótlék

A gyermekes családok állami támogatása idén júliustól, majd 2023-tól is emelkedik. Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter szerint a jelenlegi, gyermekenként 25,88 eurós családi pótlék július 1-jétől 30, 2023. január 1-jétől pedig 40 euróra emelkedik. Hozzátette azt is, hogy a hatéves korig egy gyermek után járó jelenlegi 47,14 eurós adóbónusz júliustól 70, a jövő év elejétől pedig 100 euróra emelkedik. A 6 és 15 év közötti gyermek után járó adóbónusz, amely jelenleg 43,60 euró, júliustól 70, 2023-tól pedig 100 euróra nő. A 15 év feletti gyermek után járó 23,57 eurós adóbónusz pedig július 1-jétől 40, jövőre pedig 50 euró lesz. „Az utolsó támogatási tétel a gyermekeknek nyújtott szolgáltatásokra, azaz a szabadidős tevékenységekre fordítható összeg. Ma nincs ilyen hozzájárulás, a jövő év elejétől azonban erre is 60 eurót folyósítunk majd gyermekenként” – tette hozzá Matovič.

Különadó a cégeknek

A lakosságot segítő intézkedéscsomagot Matovič szerint a 100 leggazdagabb szlovákiai társaságra kivetett különadóból szeretnék finanszírozni. Az emelés nem érinti majd az áfát és az alkalmazottak, egyéni vállalkozók jövedelemadóját sem. Az említett különadó részleteiről a pénzügyminiszter azonban egyelőre nem nyilatkozott, szerinte az ezzel kapcsolatos terveiket később mutatják be.

Liberális bírálat

Az intézkedéscsomag csütörtöki bemutatójáról hiányzó SaS támogatja a kevésbé tehetős családok gyors és célzott támogatását.

„Elutasítjuk azonban az adóemeléseket, amelyek a párt számára vörös vonalat jelentenek”

– jelentette be csütörtökön Ondrej Šprlák, az SaS szóvivője. „Ahelyett, hogy hatékonyan használnánk fel az állami forrásokat, az adóemelés útjára lépünk, amivel semmiképpen sem érthetünk egyet. Szlovákia az az ország, ahol az elmúlt 10 évben az uniós országok közül a legnagyobb mértékben nőttek az adóterhek, ezért nagyon óvatosnak kell lennünk a további emeléssel” – mondta Marián Viskupič, a parlament pénzügyi és költségvetési bizottságának az elnöke. Az SaS szerint a bevezetendő többletadók és kiadások állandó jellegűek, így jelentős terhet jelentenek majd a gazdaságnak és az állami költségvetésnek. „A kormány programnyilatkozatában az áll, hogy gátat vetünk a további adóemeléseknek. A most bejelentett intézkedések azonban az adóterhek további növekedéséhez vezetnek, ezért a javaslatot a jövő évi költségvetés szempontjából elhibázottnak tartjuk” – mondta Viskupič.

Az SaS a gyermekek szabadidős tevékenységekre fordítható utalványát is problémásnak tartja. „Jelenleg nem egyezhetünk bele abba, hogy félmilliárd eurót biztosítsunk a szabadidős utalványokra. Magát az ötletet támogatjuk, de ezzel párhuzamosan növelni kellene a tanárok fizetését is” – tette hozzá Branislav Gröhling oktatási miniszter, az SaS alelnöke.

Elriasztjuk a befektetőket

A gazdasági elemzők is inkább az SaS-szel értenek egyet. „A mai magas infláció objektív tény, amelyet nem lehet úgy gyógyítani, hogy az ország összes lakosát támogatjuk. Ez nem csak drága lenne, de végül úgyis a szélesebb középosztály fizetné meg, ráadásul további áremelkedésre ösztönözne” – vallja Radovan Ďurana, az INESS gazdaságkutató intézet elemzője. Szerinte az új adók bevezetése sem lenne szerencsés lépés. „Ez rendkívül rossz jelzés lenne a befektetők számára, akik Szlovákiát olyan országként könyvelnék el, ahol a problémákat nem megtakarításokkal és a közkiadások nagyobb hatékonyságával, hanem véletlenszerű és kiszámíthatatlan adóemelésekkel oldják meg” – figyelmeztet Ďurana.

Miriam Galandová, a Szlovák Adótanácsadói Kamara (SKDP) alelnöke sem tartja jó ötletnek a kiválasztott ágazatokra kivetett különadókat. „Olyan adórendszerre lenne szükségünk, amely motiválja az aktív vállalkozókat. A magas inflációval kapcsolatos állami támogatásokat célzottan a legalacsonyabb életszínvonalú emberekhez kellene eljuttatni, figyelembe véve a vagyonuk teljes nagyságát. Ellenkező esetben a segély nem jut el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük lenne rá” – figyelmeztet Galandová.