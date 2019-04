Így reagáltak a politikusok Čaputová győzelmére

Szlovákiának női államfője van. Megmutattuk, hogy milyen országot szeretnénk - tisztességeset és igazságosat. Az államfői posztra egy hölgyet választottunk, aki azt a reményt szimbolizálja, amit külföldön is irigylésre méltónak tartanak majd. Zuzana Čaputovának közvetlenül az eredményváróján gratuláltam, szeretettel öleltem őt át. Ez az ő éjszakája volt, én pedig mindent megteszek azért, hogy problémamentesen tudjon hivatalába lépni. Jó úton vagyunk. Vissza kell adnunk az embereknek az államba vetett hitét. Minden tőlem telhetőt megteszek azért is, hogy az új kormány szintén tisztességes és igazságos legyen.

Igor Matovič, az OĽaNO vezetője

Gratulálok Szlovákinak, hogy létrejötte óta először ezt a hivatalt nem egy kommunista, vagy egy majdnemkommunista tölti majd be. Gratulálok magunknak is, hogy megvédtük az elnöki palotát, és nem engedtük, hogy egy olyan ember vegye birtokba, akit a kormánymaffia támogat. Arra kérem Zuzana Čaputovát, hogy Szlovákia minden polgárának elnöke legyen, és intenzíven kommunikáljon Kotleba, Harabin, Kollár és a Smer választóival, de a nem választókkal is. (...) Arra is kérem őt, hogy legyen ő a híd a liberálisok és a keresztények között, úgy, ahogy azt a Robert Mistríkkel közös kerekasztalnál ígérte.