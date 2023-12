Így harcol a Fico-kabinet a magas élelmiszerárak ellen

Az élelmiszerárak az elmúlt években Szlovákiában nőttek az egyik leggyorsabb ütemben az egész Európai Unióban. A Statisztikai Hivatal szerint idén márciusban átlagosan 29 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat, több élelmiszerfajta drágulása azonban jócskán meghaladta a 30 százalékot is. Mindezt figyelembe véve, az sem csoda, hogy az őszi parlamenti választásokon a baloldali pártok, vagyis a Smer és a Hlas is azt ígérték, hogy ha kormányra kerülnek, akkor „leszámolnak a magas élelmiszerárakkal”. Robert Fico kormányfő pedig még a TA3 hírtelevízió hétvégi vitaműsorában is azt ígérte, hogy 2024 januárjától az élelmiszerár lesz a kormány „legfontosabb témája”.

„A vezető téma, rögtön a jelzáloghitelek, a nyugdíjak és az energiaárak után, az élelmiszerárak lesznek, amelyek egyre jobban foglalkoztatnak minket. Úgy gondolom, hogy a földművelésügyi miniszter, Richard Takáč (Smer) ezzel kapcsolatban több javaslattal rukkol elő, amelyeket rövid időn belül be fogunk mutatni”

– magyarázta a kormányfő.

Nem lesz árszabályozás

Hogy egész pontosan mire is gondolt, azt a hétvégén nem részletezte, a pénzügyminisztérium azonban időközben kidolgozta, és a szerdai kormányülésre már be is terjesztette az élelmiszerárakkal kapcsolatos elképzeléseit. A Ladislav Kamenický (Smer) vezette tárca egyik legfontosabb üzenete az, hogy mostanra már semmi szükség az üzletláncok árainak az állami szabályozására. A szaktárca ezzel kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az élelmiszerek átlagára novemberben már csak 7,6 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, ami 2021 vége óta a leglassabb növekedési ütem. Az árszabályozás helyett így beérik pár enyhébb intézkedéssel is. A pénzügyminisztérium által kidolgozott javaslat szerint, amelyet szerdán a kormány is jóváhagyott, jövőre árellenőrzéseket indítanak az üzletekben, ami a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI) feladata lesz. A pénzügyminisztérium pedig egy olyan honlapot hoz létre, amelyen össze lehet majd hasonlítani az egyes üzletek árait.

Indul az ellenőrzés

A Fico-kabinet elképzeléseiről a szerdai kormányülést követően a földművelésügyi miniszter számolt be. Richard Takáč szerint az általa vezetett tárca személyi állományát is meg kell erősíteni, mert jelentős szerepük lesz az ellenőrzésekben.

„A termelőktől kezdve, az élelmiszerboltokon át egészen az áruházláncokig megvizsgáljuk az általuk alkalmazott árréseket, valamint a felvásárlási és eladási árakat is”

– mondta el a miniszter, aki szerint az első adatok 2024. január végén állnak majd rendelkezésükre.

Nadežda Machútová, az SOI központi igazgatója szerint az euró szlovákiai bevezetésekor már végeztek hasonló árellenőrzést, így ezzel kapcsolatban megvan a szükséges tapasztalatuk. „A kormány sem számol azonban azzal, hogy az árakat most szabályozni kellene, mert nem ez a helyzet. A helyzet ugyanis egész jól alakul. Így most csak adatgyűjtésbe kezdünk, hogy a kormány ne csupán megérzések alapján döntsön, hanem rendelkezzen a megfelelő háttérinformációkkal is. Eddig ugyanis nem rendelkezett ilyenekkel” – tette hozzá Machútová. (mi, TASR)