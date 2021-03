Igor Matovič holnap lemond, Eduard Heger pedig átveszi a kormányalakítási megbízást

Heger ezzel igazolta, hogy kormányának megfelelő támogatottsága van a törvényhozásban. „Bízik bennem és felkér majd a kormányalakításra” – mondta a találkozó után Heger. Hozzátette, kedden délelőtt újra fogadja őt az államfő, amikor is Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő hivatalosan lemond, de az elnök egyúttal átadja Hegernek a kormányalakítási megbízást. Heger csak ekkor jelenti be, kiket jelöl az egyes minisztériumok élére. A köztársasági elnöknek a miniszterelnök lemondása utáni pillanatában rendkívül megnőnek a jogkörei, elvben úgy is dönthet, hogy nem nevezi ki az új kormányt.

Az új kabinet az egy hónapig tartó kormányválság után állhat fel, amely során hat miniszter mondott le, és amelynek végén a 2020-as parlamenti választáson győztes OĽaNO vezetője, Matovič végül távozik a miniszterelnöki székből. A kormánynak azonban továbbra is a tagja maradna, hiszen Heger helyére ülhet, aki jelenleg a pénzügyminisztériumot vezeti. Vasárnap az OĽaNO és a Sme rodina parlamenti frakciója azonnal jelezte, támogatja Heger kormányának felállását, majd az SaS és a Za ľudí is csatlakozott.

Heger és Matovič helycseréjével a kormányválság lezárulni látszik, az országot tovább irányíthatja az OĽaNO – Sme rodina – SaS – Za ľudí négypárti koalíció. Az SaS és a Za ľudí kormánypártok miniszterei valószínűsíthetően visszatérnek a posztjaikra. Marek Krajčí (OĽaNO) korábbi egészségügyi miniszter biztosan nem áll újra a tárca élére. Jaroslav Naď (OĽaNO) védelmi miniszter ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy a tisztségre olyan személyt kérnek fel, aki nem politikus. Hétfőn délután pedig kiderült, a tárca élére Vladimír Lengvarský tábornok kerülhet, aki Naď jelöltjeként tavaly nyár óta a rózsahegyi Központi Katonai Kórházat vezeti. Lengvarský korábban a hadsereg főorvosa és a katonai egészségügy parancsnoka volt. Milan Krajniak (Sme rodina) korábbi munkaügyi miniszter pedig hétfőn este a közösségi oldalán közölte, nem vállalja újra a tárca vezetését. Krajniak érvényesíti a parlamenti mandátumát és visszaül a törvényhozásba, egyelőre nem tudni, ki ülhet helyette a bársonyszékbe.

Virágvasárnapi fordulat

Matovič vasárnapi sajtótájékoztatójára, ahol a Hegerrel való helycserét bejelentette, még aznap este reagált az SaS. A párt vezetője, Richard Sulík elmondta, értékeli Matovič lépését, államférfiúi gesztusnak tartja azt, amit az SaS-ben pozitívan fogadtak, és pártja a megegyezésre törekszik majd. Hozzátette, pártja miniszterei visszatérnek a helyükre. Így Ivan Korčok újra a külügyi, Branislav Gröhling az iskolaügyi, ő maga pedig a gazdasági minisztériumot vezeti majd a továbbiakban is. Sulík arról is beszélt, igyekszik a koalíción belüli viszonyokat is javítani, Matovičot meghívja majd egy ebédre, vagy vacsorára. Az SaS vezetője szerint a koalíciós szerződésben lévő működési szabályok jól vannak lefektetve, de nem zárkóztak el a megállapodás újratárgyalásától sem. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem lát problémát abban, hogy Matovič venné át a pénzügyi tárca vezetését. „Szeretnénk neki esélyt adni. A döntést tiszteletben tartjuk, nem avatkozunk bele az OĽaNO személyzeti politikájába” – fűzte hozzá. Heger még vasárnap este találkozni akart az SaS képviselőivel, hogy a támogatásukat kérje.

Remišová elégedett

A Za ľudí is támogatja Heger kormányfővé való kinevezését, jelentette ki még vasárnap este Veronika Remišová, a Za ľudí párt elnöke, miniszterelnök-helyettes, miután az OĽaNO politikusa a párt támogatását kérte. „Heger mindent megtesz annak érdekében, hogy a koalíció mielőbb elkezdhesse működését” – mondta Remišová, és hozzátette, az ideális az lenne, ha erre már szerdán sor kerülne. A Za ľudí elnöke elmondta, a pártjuk továbbra is Mária Kolíkovát jelöli az igazságügyi minisztérium élére, Juraj Šeligát a parlament alelnöki tisztségére és őt magát pedig Heger kormányában is az informatizációért, befektetésekért és vidékfejlesztésért felelős tárca élére állítaná.

Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke pedig arról beszélt, egyezséget kötöttek Hegerrel, hogy rendszeresen részt vesz majd a párt frakcióülésein. Céljuk, hogy a koalíció a teljes választási ciklust kitöltse. „Hogy az, amit Ján és Martina meggyilkolása indított el, a korrupció elleni harc folytatódjon” – fűzte hozzá. Šeliga megköszönte Matovič visszalépését, amit ő is államférfiúi gesztusnak nevezett. „Sokáig tartott, de a négypárti koalíció megtartásáért tett erőfeszítéseink sikeresek voltak” – mondta, és hozzátette: „Új miniszterelnökünk van, Szlovákiának esélye van tisztességes és igazságos országgá válni, ehhez pedig Igor Matovič is hozzájárult.” Tegnap kiderült, a Za ľudí frakciójából távozott két képviselő, Miroslav Kollár és Tomáš Valášek a kormány átalakítása után sem tér vissza a koalíció kötelékébe.

Čaputová szerepe

A kormányt az államfőnek kell kineveznie, ezért Zuzana Čaputovának kulcsszerepe van a kormányválság lezárásában. Heger tegnap ugyan bemutatta, hogy elegendő támogatással rendelkezik a parlamentben, de ezt követően Matovičnak formálisan le kell mondania, majd a köztársasági elnöknek meg kell bíznia Hegert a kormányalakítással. Ezt követően Hegernek be kell mutatnia a kormánya összetételét, vagyis a miniszterek névsorát az államfőnek. Az Alkotmány szerint ezen a ponton a köztársasági elnök jogkörei hirtelen rendkívül megnövekednek. Az államfő ugyanis úgy is határozhat, hogy nem nevezi ki a kormányt. Ez történt 2018-ban, amikor Andrej Kiska, az akkor hivatalban lévő elnök elsőre nem nevezte ki Peter Pellegrini kormányát, mert az a belügyminiszteri posztra Jozef Ráž rockzenészt akarta jelölni. Pellegrini, immáron az ellenzéki Hlas párt vezetőjeként tegnap délelőtt pont arra szólította fel az államfőt, fontolja meg, kinevez-e egy olyan kormányt, amelybe visszatérnének azok a miniszterek, akik már egyszer beadták a lemondásukat. Szerinte egyben abszurd, hogy a kabinetbe visszatért Matovič és Sulík is, akik a kormányválság kiváltói voltak. Robert Fico, a szintén ellenzéki Smer vezetője pedig azt hangsúlyozta, hogy Matovič személyében a pénzügyminisztérium élén egy olyan személy áll majd, akinek nincs felsőfokú végzettsége. Fico szerint ugyanis Matovič plágiumbotránya azt is jelenti, hogy az OĽaNO elnökének nincs diplomája.