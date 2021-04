Húsvét után enyhítések jöhetnek, a kormány a tesztelésen is változtatna

Az intézkedések enyhítése attól is függ majd, milyen lesz a járványhelyzet a locsolkodás után - MTI-felvétel

Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök azt ígérte, az ünnepek után lazítanak a járványügyi intézkedéseken. A változások a boltokat, az iskolákat és a tesztelési pontokat is érinthetik.

Pozsony | Eduard Heger (OĽaNO) miniszterelnök azt ígérte, az ünnepek után lazítanak a járványügyi intézkedéseken. A változások a boltokat, az iskolákat és a tesztelési pontokat is érinthetik.

Bár a járványadatok az óvintézkedések márciusi szigorítása óta folyamatosan javultak, a kormány nem merte megkockáztatni, hogy húsvétra enyhítsen, emiatt tilos volt a járások közti közlekedés, a rendőrök pedig a szokásosnál is intenzívebben ellenőriztek.

Heger viszont azt ígérte, húsvét után szóba jöhet bizonyos lazítás, ha nem ugranak meg a számok, vagyis fegyelmezett volt a lakosság húsvétkor. Az enyhítés egyrészt a csökkenő adatoknak, másrészt a Covid-automata tervezett módosításának lesz köszönhető. A kórházban kezeltek száma végre több napja 3000 alatt van (jelenleg 2 868 személyt tartanak bent), vagyis teljesültek a feltételek, hogy az ország a fekete fázisból a bordóba lépjen át. Ebben a szakaszban újra nyitnának a boltok – de csak szigorú higiéniai előírások betartásával, emellett az iskolákba újabb osztályok térhetnének vissza, ezúttal a felső tagozatok végzősei.

Egyre kevesebb a fekete járás

A járványhelyzet javulása a regionális járványtérképen is meglátszik. E héten már csak 10 fekete járás van (a Losonci kivételével mind északabbi), vagyis az előző héthez képest 4-el kevesebb. A bordó színű járások száma jelenleg 52, a pirosaké pedig 17. A javulást az is mutatja, hogy az új besorolás alapján már a fekete járásokból van a legkevesebb (pár héttel ezelőtt olyan is előfordult, hogy 35 fekete járást jegyzett az egészségügyi minisztérium).

A feketével és a bordóval jelölt járásokban a munkába járáshoz egy legalább 7 napnál nem régebbi negatív teszteredményre van szükségünk, a piros járásokban elegendő egy 14 napnál nem régebbi tanúsítvány is.

A járások besorolása április 5-től Fekete járások: Csacai, Illavai, Korponai, Kiszucaújhelyi, Losonci, Miavai, Vágújhelyi, Poltári, Poprádi, Trencséni .

Piros járások: Késmárki, Komáromi, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Lévai, Mezőlaborci, Nyitrai, Érsekújvári, Iglói, Sztropkói, Felsővízközi, Nagytapolcsányi, Nagyszombati, Aranyosmaróti.

A többi járás bordó besorolást kapott.

A jövő héttől viszont elképzelhető, hogy a tesztelés már nem a Covid-automatától fog függeni, mert a szakértők szeretnének változtatni a jelenlegi állapatokon. Heger és Peter Stachura egészségügyi államtitkár a Nemzeti Tesztelési Stratégia elnevezésű dokumentumról beszélt, de konkrétumokat nem árultak el. Részletes tájékoztatást húsvét utánra ígért, elképzelhető, hogy már kedden, a járványügyi bizottság ülése utáni sajtótájékoztatón beszél az újdonságokról. Annyi bizonyos, hogy a kabinet felszámolná a tesztelés jelenlegi formáját, vagyis jövő héttől talán már nem kell figyelembe venni, hogy melyik járás éppen milyen színű zónába tartozik a regionális járványtérkép szerint.

Az eddigi sajtóértesülések alapján tesztelés a mobil mintavételi pontok helyett kollektív módon zajlana, főleg a munkahelyeken és az iskolákban, és a kormány nagyobb hangsúlyt szeretne fektetni az otthoni tesztelésre. Úgy tűnik tehát, az állandó hétvégi tesztelésnek vége szakad, és a természetbe járáshoz sem lesz szükség negatív teszteredményre.

Pozitív tendencia

A stratégia változtatása azzal is összefüggésbe hozható, hogy a járványszámok hetek óta javulnak. A kórházban kezelt személyek száma mellett csökkent a heti esetszám átlaga is (2614), a reprodukciós ráta pedig 0,75 és 0,85 között van.

A PCR-tesztek pozitivitási aránya vasárnap 8,63 százalék volt (1831 tesztből 158 pozitív), ami a márciusi mutatókkal összevetve jelentős csökkenés. A teljesség kedvéért hozzá kell tenni, hogy a hétvégén általában kevesebbet tesztelnek, de ha megnézzük a múlt hét pénteki adatokat, a pozitivitási arány akkor is csak 11,88 százalék volt (6296 PCR-tesztből 748 pozitív), míg a járvány csúcspontján egy átlagos napon megközelítette a 25 százalékot.

A pozitív fejlemények sajnos a koronavírusban elhunyt személyek száma vasárnap átlépte a 10 ezret. Ami viszont reményre adhat okot, hogy a naponta jegyzett halálesetek száma csökkenni látszik: folyamatosan 100 alatt van az elhunytak száma (hétfőn 69 halálesetről számoltak be). Az is reménykeltő adat, hogy hétvégén a beadott oltások száma átlépte az egymilliót. Az első dózist összesen 755 617 személy kapta meg, a másodikat 263 906.

💉 Celkový počet zaočkovaných osôb prvou dávkou vakcíny je 755 617, za predchádzajúci deň pribudlo 1 620 zaočkovaných.... Közzétette: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky – 2021. április 5., hétfő

A legfontosabb mutatók tehát jól alakulnak, de a kormány továbbra is arra kéri az embereket, hogy tartsák be az előírásokat, hiszen ezek pusztán részeredmények, és ha nem figyelünk oda, akkor a pozitív tendenciák könnyedén negatívba fordulhatnak.