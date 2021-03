Így változik hétfőtől a járások besorolása

A regionális járványtérkép eredetileg arra szolgál, hogy az iskolanyitás, a természetlátogatás és a munkába járás feltételeiről döntsön. A kormány azonban két héttel ezelőtt szigorított az intézkedéseken, amelyek egészen március 21-ig, vagyis e hét végéig vannak érvényben. Ezek értelmében a helyszíni oktatás csakis azoknak a diákoknak megengedett, akiknek a szülei nem tudnak otthonról dolgozni, a természetlátogatás pedig csakis járáson belül lehetséges, függetlenül attól, hogy az adott régió milyen besorolású. Arról, hogy a szigorított lockdown a jövő héten véget ér-e, a kormánynak a következő napokban kellene döntenie.

A regionális besorolás tehát jelenleg csak abból a szempontból fontos, hogy a munkavégzéshez legfeljebb hány napos negatív teszteredményt kell felmutatni, ha a rendőrök ellenőriznek bennünket. Továbbra is érvényes, hogy a fekete és bordó besorolású járásokban egy 7 napnál nem régebbi tanúsítvány kell, a piros járásokban viszont elegendő a 14 napos teszteredmény is. Utóbbiakból azonban csak 3 van: a Késmárki, a Turdossini, és újonnan már az Érsekújvári is, amely az előző héten még bordónak számított. Ellenben pirosról bordóra változott a Mezőlaborci járás.

A fekete járások száma 30-ról 35-re ugrott. Az előző héthez képest javított a Gyetvai, a Galgóci és a Simonyi járás, ezek már bordó besorolásúak. Rontott viszont a Csacai, a Gölnicbányai, a Korponai, a Kiszucaújhelyi, Miavai, a Szenicei, a Szakolcai és a Tőketerebesi járás, ezek március 15-től már feketének számítanak.

A regionális járványtérkép március 15. és 21. között - korona.gov.sk

A járások besorolása március 15-től Fekete járások: Báni, Csacai, Alsókubini, Dunaszerdahelyi, Galántai, Gölnicbányai, Homonnai, Illavai, Kassai (I.–IV.), Kassa-környéki, Korponai, Kiszucaújhelyi, Turócszentmártoni, Miavai, Vágújhelyi, Pöstényi, Vágbesztercei, Puhói, Nagyrőcei, Rimaszombati, Rozsnyói, Rózsahegyi, Vágsellyei, Szenicei, Szakolcai, Tőketerebesi, Trencséni, Nagyszombati, Stubnyafürdői, Zsarnócai, Garamszentkereszti, Zólyomi.

Piros járások: Késmárki, Turdossini, Érsekújvári.

A többi járás bordó besorolást kapott.

Az újabb besorolásról várhatóan kedden tájékoztat az egészségügyi tárca, az előrejelzéseik alapján azonban jelentősen lecsökkenhet a fekete járások száma, a pirosaké pedig növekedhet.