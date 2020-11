Hunyadi: A jogállamisági mechanizmust elutasító állásfoglalás több félrevezető információt tartalmaz

„Elutasítjuk a kettős mérce alkalmazását az EU-ban a jogállamiságnak, mint fogalomnak a meghatározása terén” – fogalmaz az állásfoglalás, amelyet a magyar kormány támogatásából fenntartott Felvidék.ma portál tett közzé. A szöveg az EU-t a totalitárius diktatúrához hasonlítja: „Határozottan elutasítjuk az EU-nak a kommunista, szovjet időket idéző praktikáit.” A nyilatkozatban például arról is írnak, számukra elfogadhatatlan, hogy az EU politikájába beavatkozik Soros György magyar származású, amerikai milliárdos, de azt is állítják, hogy Nyugat-Európában „lábbal tiporják a sajtószabadságot”. Az aláírásgyűjtés kezdeményezői között van Papp Sándor, Kalonda község korábbi MKP-s polgármestere, aki nyáron a párt elnöki tisztségéért is versenybe szállt, Méry János somorjai MKP-s önkormányzati képviselő és Hrubík Béla, a párt országos elnökségének tagja. Az aláírók között pedig több MKP-s regionális politikus is szerepel. Ezért megkerestük az MKP elnökét, Forró Krisztiánt, akitől azt kérdeztük, hogy pártja azonosul-e a nyilatkozattal, vagy sem. „Demokratikus országban élünk, ahol mindenkinek joga van a véleménynyilvánításra. Mi pedig tiszteletben tartjuk mindenki véleményét” – hangzik a válasz, amit Forró írásban küldött lapunknak.

Az MKP stratégiai partnere, a magyar kormány a jogállamisági mechanizmus miatt megvétózta az uniós költségvetést, így az összes tagállamban késleltetheti a támogatások utalását. Forró pártja ugyanakkor igyekszik jó kapcsolatot ápolni a szlovák kormánnyal is, amely azonban elfogadta az uniós támogatásoknak a jogállamisági követelményekhez kötését, így érthető, hogy saját párttársai által indított kezdeményezés kapcsán kitérően válaszolt.

Álhír és dezinformáció

Az MKP-sok által közreadott állásfoglalás szövege több félrevezető információt, ún. dezinformációt, vagy éppen összeesküvés-elméletet is tartalmaz. Hunyadi Bulcsú, a Political Capital radikalizmusra, szélsőjobboldalra és populizmusra fókuszáló kutatási programjának vezetője a nyilatkozat szövegével kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy az állásfoglalás az Európai Uniót a Szovjetunióhoz, a kommunista diktatúrához hasonlítja. „Ezek olyan toposzok, amelyek a szélsőjobboldalon már nagyon régóta léteznek” – magyarázta a szakértő. Hunyadi szerint a szövegben megtalálható másik, ugyancsak félrevezető állításnak a hangoztatása, amely szerint a bevándorlás egyenlő az iszlamista terrorral, szintén a szélsőjobboldalra jellemző.

A szakértő úgy látja, a nyilatkozatban foglalt több állítás is tényszerűen hamis. A szöveg megfogalmazói azt állítják, hogy a tagállamokba érkező menekülteknek szélesebb jogai lennének, mint az egyes országok polgárainak, az őshonos kisebbségeknek. „Mindez teljes dezinformáció” – mondta a szakértő.

Az állásfoglalás azon állításával kapcsolatban, mi szerint az unió nem tesz semmit a menekülthullám ellen, Hunyadi rámutatott, az egyes tagállamok legális és illegális módszerekkel is korlátozták a migrációt. Az utóbbira példaként azt említette, hogy a görög hatóságok illegálisan fordítottak vissza menekülteket Törökországba. „Ha csak a számokat nézzük, akkor látjuk, hogy 2015-höz képest a töredékére csökkent az érkezők száma” – tette hozzá.

A szöveg szerzői továbbá azt is állítják, az Európai Unió, annak vezetői és intézményei megkérdőjelezik a hagyományos családmodellt. A szakértő szerint egyik EU-s szerződésben sincsenek olyan pontok, amelyek ilyesmit kényszerítenének a tagállamokra, így ezt is dezinformációnak lehet tekinteni. „Az pedig, hogy Soros György beavatkozna az európai politikába, már valóban az összeesküvés-elmélet kategóriájába tartozik” – tette hozzá a szakértő.

Sólymos Karin, a Pátria rádió munkatársa, az álhírek leleplezésének szakértője a nyilatkozat azon állítására hívta fel a figyelmet, amely azt sugallja, hogy az iszlamista terrorral kapcsolatban „a keresztény templomok és szent helyek felégetésére és megrongálására” kerülne sor az unióban. A szakértő szerint Európában egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen események történnének. A magyar kormányhoz köthető 888.hu portál hozott nyilvánosságra egy hírt, amely szerint az egyébként nem EU-tag Norvégiában történt volna ilyen eset, de ezt az információt csak megkérdőjelezhető hitelességű forrásokra hivatkozva közölték. A megbízható sajtóügynökségek egyike sem számolt be az esetről.

Mire gondolt a szerző?

Az állásfoglalás kapcsán megkerestük az egyik kezdeményezőt, Hrubík Bélát, az MKP elnökségi tagját, hogy megkérdezzük, mivel tudja alátámasztani a nyilatkozatban foglaltakat. Így például arra voltunk kíváncsiak, igazolni tudja-e valamivel, hogy az EU intézményei nem lépnek fel a bevándorlással szemben. Arra hivatkozott, hogy az olasz, spanyol és görög partokra csónakokkal érkeznek a menekültek. Az Eurostat adatai szerint azonban míg 2015-ben az unió mai 27 tagállamában összesen 1 282 690 menedékkérelmet adtak be, addig ez a szám 2019-re 676 250-re csökkent.

A nyilatkozat megfogalmazói szerint „Nyugat-Európában páros lábbal tiporják a sajtószabadságot, cenzúrázzák és eltussolják a kormányoknak nem megfelelő eseményeket és híreket”. Hrubíktól azt kérdeztük, milyen bizonyítékokkal rendelkeznek minderre. „A barátaimtól kapok olyan híreket, amelyeket letiltanak a sajtóban” – állítja.

A nyilatkozatban arról is írnak, elutasítják, hogy Soros György beavatkozzon az európai politikába. Mint kiderült, ebben az esetben az amerikai milliárdosnak egy a Project Syndicate portálon publikált véleménycikkére gondoltak. Az írás azt fejtegeti, Orbán Viktor (Fidesz) magyar miniszterelnök nevéhez köthető csalások, közpénzek eltulajdonítása miatt az uniónak fel kell lépnie Magyarország és a jogállamisági mechanizmust szintén elutasító Lengyelország ellen.

A szöveg szerzői azt is állítják, hogy „a migránsok jogait folyamatosan az európai állampolgárok és az itt őshonos kisebbségek jogai fölé és elé helyezik”. Itt is arra voltunk kíváncsiak, mire gondoltak pontosan és milyen bizonyítékokkal rendelkeznek erre. Hrubík ezzel kapcsolatban arról beszélt, hogy szerinte a bevándorlók több támogatást kapnak, mint amennyit egy átlagos polgár keres. Azt azonban tudta megmondani, hogy ezt az információt pontosan honnan veszi. „Nyugat-Európában dolgoznak barátaim, ők mondták nekem” – válaszolta, értesülése forrását már nem tudta megnevezni.