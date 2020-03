Az Új Szó is hozzájárult a járványra figyelmeztető magyar nyelvű feliratok kihelyezéséhez

A koronavírus-járvány miatt kihelyezett nyilvános figyelmeztető feliratoknak a magyarok lakta falvakban a kisebbségi nyelvre való fordítást is tartalmazniuk kell. Ennek ellenére sok helyen hiányzik a magyar felirat. Az egynyelvű szlovák feliratokért akár 2500 eurós büntetést is kiszabhatnak. Megkeresésünk után több vállalat azonnal kirakta a figyelmeztetések magyar változatát is.

A koronavírus-járvány miatt kihelyezett nyilvános figyelmeztető feliratoknak a magyarok lakta falvakban a kisebbségi nyelvre való fordítást is tartalmazniuk kell. Ennek ellenére sok helyen hiányzik a magyar felirat. Az egynyelvű szlovák feliratokért akár 2500 eurós büntetést is kiszabhatnak. Megkeresésünk után több vállalat azonnal kirakta a figyelmeztetések magyar változatát is.

A koronavírus-járvány megfékezése szempontjából nélkülözhetetlen, hogy a polgárokat a számukra leginkább érthető nyelven tájékoztassák. A kisebbséginyelv-törvény értelmében azokban a községekben, városokban, ahol a magyar vagy más nemzetiség arányszáma meghaladja a 20 százalékot, az egészségkárosodás veszélyére, életveszélyre figyelmeztető nyilvános feliratokat kötelező a szlovák mellett az adott kisebbség nyelvén is feltüntetni. A jogszabály egyaránt vonatkozik a magán- és a közszférára.

Kötelező kiírni

A kötelező érvényű rendelkezés ellenére rengeteg helyen hiányzik a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos magyar nyelvű figyelmeztető felirat. A közel 70 százalékban magyarok lakta Párkány vasútállomásán, amelyet a Szlovák Államvasutak (ŽSR) működtet, szlovák és angol nyelvű tájékoztatás fogadja az utazókat. Olvasóink hívták fel a figyelmünket, hogy a nagymegyeri és az alistáli postafiókban is csak szlovák nyelven olvashatóak a figyelmeztető feliratok. Mindkét települést túlnyomó többségében magyarok lakják. A szerkesztőségünkbe néhány nappal ezelőtt eljuttatott olvasói felvételek szerint a dunaszerdahelyi COOP Jednota és a nagymegyeri Lidl áruházakban is vannak olyan feliratok, amelyek a koronavírus-járványra figyelmeztetnek, de – a törvény rendelkezésével szembe menve – csak szlovákul olvashatóak.

Aki már intézkedett

A dunaszerdahelyi COOP Jednota vezetősége arról tájékoztatta lapunkat, hogy már készítik a kérdéses magyar nyelvű anyagokat, napok kérdése, hogy megjelenjenek a boltokban. Kulcsár Lajos, a dunaszerdahelyi Jednota Coop elnöke tegnap írásban erősítette meg, hogy 24 órán belül kihelyezik a magyar feliratokat.

Kérdésünkre Tomáš Bezák, a Lidl szóvivője elmondta, ők is dolgoznak a hiányosság kijavításán. „Bízom benne, hogy a magyar feliratok már a mai napon a helyükön lesznek” – mondta Bezák. A két érintett üzletlánc egyes boltjaiban már korábban megjelentek magyar nyelvű tájékoztató, figyelmeztető feliratok.

A posta elérhetetlen

A Szlovák Posta szóvivőjét, vagy más kompetens személyt egyáltalán nem tudtuk elérni. A Szlovák Államvasutak kommunikációs osztályának munkatársa, Bozsaky Dávid ugyanakkor megkeresésünkre azt közölte, a kétnyelvű feliratokat azonnal kihelyezik. „A piktogramok magyar változatának már a szerdai nap folyamán ki kellene kerülniük az érintett állomásokra” – nyilatkozta Bozsaky.

A kormánybiztos

A magyar feliratok hiánya miatt nemcsak mi érdeklődtünk, Bukovszky László (Híd) kisebbségi kormánybiztos ugyanis már március 26-án levélben szólította fel többek közt ezt a két nagyvállalatot, de a bevásárlóközpontokat és a gyógyszertárakat is, hogy a kisebbségek által lakott településeken a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkat kötelesek a kisebbség nyelvén is közzétenni. Így például azt, hogy a boltokba, postafiókok épületébe, vasútállomásokra csak szájmaszkkal lehet belépni, magyarul is ki kell írniuk. A kormánybiztos szerint a boltok hangosbemondójában elhangzó higiéniai figyelmeztetéseket pedig a kisebbségek nyelvén is be kell mondaniuk.

„Március 30-án levélben kértem az egészségügyi minisztert, hogy szólítsa fel az összes kórházat, rendelőintézetet, szociális otthont és a gyógyszertárakat is, hogy az egészségügyi ágazatban kihirdetett szükségállapot miatt, az érintett településeken a járványra vonatkozó információkat a kisebbséginyelv-törvény alapján kötelezően a kisebbségek nyelvén is tegyék közzé” – tájékoztatott Bukovszky. Példaként a gyógyszertárak rendkívüli nyitvatartási rendjét említette.

2500 eurós büntetés

A kormánybiztos arra figyelmeztetett, hogy a hiányzó kisebbségi nyelvű feliratokért 50-től 2500 euróig terjedő büntetést lehet kiszabni. „Nem tervezzük, hogy ellenőrző kommandókat indítunk, de folyamatosan érkeznek hozzánk az állampolgári bejelentések” – mondta Bukovszky, és hozzátette: „Arra kérem az állampolgárokat, ha törvénysértéssel találkoznak, akkor éljenek a törvény adta jogukkal, nyújtsanak be panaszt a kormányhivatalba.” A beadványban a törvénysértő feliratokról készült fotók mellett azok pontos helyét is meg kell adni.

Készek a fordítások

Bukovszky elmondta, már március 10-től kezdve az általa vezetett intézmény rendszeresen kommunikál az Országos Közegészségügyi Hivatallal, de a belügyminisztériummal is, annak érdekében, hogy a koronavírus-járványra vonatkozó információkat a kisebbségek által lakott területen a nemzetiségek nyelvén is elérhetővé tegyék. A kormánybiztos honlapján öt kisebbség nyelvén, így magyarul, de roma, német, ukrán és ruszin nyelven is közzétették a járványra vonatkozó információkat. Ezeket az önkormányzatoknak is elküldték. A weboldalon módszertani útmutatás is található arról, mikor kötelező a kisebbségi nyelvű tájékoztatás.

Egynyelvű üzenetek

A létező fordítások ellenére a kormány által létrehozott központi honlapnak, a www.korona.gov.sk oldalnak kisebbségi és angol nyelvű változata sincs. Az angol változatot a közeljövőben szeretnék elindítani. A magyar ajkú lakosság tájékoztatásából a pozsonyi magyar orvostanhallgatók civil szervezete, a Selye János Klub (SEJK) vette ki a részét. A fiatal medikusok önkéntesként dolgoznak az ingyenesen hívható zöld számok diszpécsereiként.