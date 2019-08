Hónap végére eldőlhet a magyar koalíció sorsa

Nemcsak egyszeri együttműködésről, hanem évekre szóló megállapodásról beszél az MKP, a Híddal abban is megállapodtak, hogy nem kádereznek.

Pozsony | Nemcsak egyszeri együttműködésről, hanem évekre szóló megállapodásról beszél az MKP, a Híddal abban is megállapodtak, hogy nem kádereznek.

Hétfőn harmadszor ült asztalhoz a magyar szavazatokért küzdő két párt, ezúttal a Híd székházában. Menyhárt József, az MKP elnöke a hétfői tárgyalást nagyon komoly előrelépésnek tartja. „Bízunk benne, hogy nemcsak tárgyalási szinten leszünk képesek egyezkedni, hanem képesek leszünk egy közös, hiteles listát felállítani, amire a választó nyugodtan leadhatja a szavazatát” – mondta el lapunknak Menyhárt József.

A hétfői tárgyalás után a párt elnökségi ülést tartott. „Változatlanul tisztességes és egyenrangú partneri viszony megteremtésében látjuk a felvidéki magyar közösség parlamenti képviseletének biztosítását” – nyilatkozta az elnökség ülése után az MKP elnöke.

A hétfői MKP-Híd tárgyaláson szó volt többek között az esetleges közös kampánystáb kialakításáról, és a felek abban is megegyeztek, hogy tiszteletben tartják a két párt értékrendbeli különbségeit. „Keressük az elmúlt kilenc év lezárását, hogy egy korrekt és vállalható lista szülessen, és eljussunk odáig, hogy megvalósuljon a koalíció” – mondta el lapunknak Menyhárt József, az MKP elnöke.

„Ha valamiben megegyezünk, akkor azt jóvá kell hagynia az országos tanácsnak, amely hivatott arról dönteni, hogyan indulunk a választáson. A koalícióról folytatunk tárgyalásokat, van még két olyan sarkalatos pont, amelyben meg fog kelleni egyezni” – nyilatkozta Bugár Béla, a Híd elnöke a Pátria rádió tegnap reggeli műsorában. Hozzátette, ha az MKP döntést fog hozni a már említett két ponttal kapcsolatban, akkor haladéktalanul összehívják az országos tanács rendkívüli ülését.

A Híd Országos Tanácsa már a jövő héten összeülhet, hogy megvitassa a koalíció feltételeit. Ezzel kapcsolatban a Híd elnöke a Pátria rádió tegnap reggeli műsorában úgy nyilatkozott: „Ha az országos tanács elfogadja, akár még a listára se megyek”.

A tárgyaláson felmerültek a múlt héten nyilvánosságra hozott Marián Kočner azon üzenetei is, amelyekben Bugár Bélára is történt utalás. Kočner kommunikációjából az derül ki, hogy a Híd elnökével több alkalommal is találkozott a Maldív-szigeteken. Ezzel kapcsolatban Menyhárt elmondta, mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.

„Ezekről az üzenetekről továbbra is azt gondolom, hogy hitelességüket még senki sem erősítette meg. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az, hogy egy felvidéki politikus kapcsolatba került ezekkel az üzenetekkel, illetve az, hogy Kočner neve más politikusok nevével is összefüggésbe került, azt mutatja, hogy nagyon durva, nagyon kemény kampányra számíthatunk ősszel” – véli az MKP elnöke. Hozzátette, úgy gondolja, mindenkinek, akinek neve összefüggésbe kerül Kočnerrel, válaszolnia kell az újságírók és a közösség kérdéseire. „Ez a téma jelenleg nagyon mérgezi a közhangulatot” – zárta Menyhárt.