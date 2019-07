Híd–MKP: újabb egyeztetési körök jönnek

A közel kétórás egyeztetésre az MKP pozsonyi székházában került sor, utána Ravasz Ábel (Híd) és Kőrösi Ildikó (MKP) alelnökök álltak a kamerák elé. Elmondták, a Híd egy megállapodási tervezettel érkezett, amely a két párt együttműködésének legfontosabb pontjait rögzíti. Erről Ravasz úgy nyilatkozott, mivel munkadokumentumról van szó, a részleteket nem hozzák nyilvánosságra. Annyit azonban elárult, a tervezet sarkalatos pontja, hogy a két párt a jövőben is megőrzi identitását. „Ezért talán a koalíció a legjobb megoldás, hiszen az MKP etnikai párt, mi pedig interetnikus párt vagyunk” – mondta Ravasz. Hozzátette, hogy a javaslatuk technikai és tartalmi pontokat is magába foglal. „Egy jó megegyezést szeretnénk, de kizárólag egy jó megegyezést” – fűzte hozzá a Híd alelnöke.

Az MKP átvette a dokumentumot, a párt elnökségének holnapi ülésén egyeztetnek róla. „Természetesen az Országos Tanács határozatára is szükség lesz” – tette hozzá Kőrösi a választási koalícióval kapcsolatban.

A pártelnökök szerint is tovább kell egyeztetni

A két párt képviselői nem közölték, hogy pontosan mikor lesz a tárgyalások következő fordulója. Bugár Béla, a Híd vezetője az alelnökök sajtótájékoztatója után elmondta, minél hamarabb folytatni szeretnék az egyeztetést. Hozzátette, az általuk javasolt megállapodástervezet a választás utáni együttműködésre is vonatkozik. Bugár elmondta, a koalícióról szóló döntést a Híd Országos Tanácsának is jóvá kell hagynia.

Menyhárt József, az MKP elnöke szerint a Híd javaslata tárgyalási alap, „körbe kell járni, de ki is kell egészíteni”.

„Az eddig elhangzottakat kibővítjük az MKP szempontjából fontos témákkal” – mondta, és hozzátette, ha első körben sikerül megállapodniuk, szükség lesz programalkotó tárgyalásokra is. Menyhárt szintén kiemelte, hogy rövid időn belül folytatni szeretnék az egyeztetést. „Ami biztos, hogy augusztus végéig el kell dönteni, milyen formában születik meg a magyar egység” – mondta az MKP elnöke és hozzátette, bízik abban, hogy meg tudnak állapodni a koalíciós indulásban.

A Magyar Fórum nem lép a többek listájára

Az egyeztetés után Ravasz és Kőrösi alelnökök arról is beszéltek, hogy további kezdeményezésekkel, nem formális csoportokkal is egyeztetnek majd. Bugár elmondta, kettős koalícióban gondolkodnak. A Magyar Fórummal kapcsolatban hozzátette a koalíciós lista mások előtt is nyitott.

Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke a Híd és az MKP koalíciós törekvéseire reagálva elmondta, olyan választókat szeretnének megszólítani, akiket a Híd és az MKP nem tud meggyőzni. A Magyar Fórum elnöke szerint nem egyértelmű, hogy a másik két párttól távozó választók a Híd és az MKP koalícióját támogatni fogja. „Amennyiben a Híd és az MKP közös koalíciót tud alkotni, akkor sok sikert kívánok nekik” – mondta Simon, és hozzátette, hogy ők sem a Híd, sem az MKP választási listájára nem fognak szerepelni.

A tegnapi tárgyaláson a Híd küldöttségét Bugár Béla, a párt elnöke, Ravasz Ábel alelnök, Rudolf Chmel és Jakab Elemér elnökségi tagok alkották. Az MKP részéről a tárgyaláson Menyhárt József pártelnök, Őry Péter, a párt országos tanácsának elnöke, Bárdos Gyula elnökségi tag és Kőrösi Ildikó alelnök vett részt.

A tegnapi egy hosszabb tárgyalássorozat következő állomása volt. A Híd és az MKP küldöttsége július 11-én találkozott először, akkor megállapodtak: kizárják annak a lehetőségét, hogy választási pártot hozzanak létre, illetve azt, hogy az egyik párt listájára lépve induljanak a másik politikai szubjektum tagjai. Így a pártok külön indulása és a koalíciókötés lehetősége maradt nyitva. Ha a két párt koalícióban vág neki a parlamenti választásnak, legalább 7 százalékos eredményt kell elérniük, hogy a törvényhozásba jussanak.

Szorít az idő

A parlamenti választásokkal kapcsolatos határidők azonban nagyon közeliek. Andrej Danko (SNS) házelnök ugyanis megerősítette: valószínűleg 2020. február 29-én lesznek a parlamenti választások. Ez egyben azt is jelenti, hogy a pártoknak és pártkoalícióknak legkésőbb 90 nappal a voksolás előtt, tehát november végéig kell leadniuk a választási listájukat.