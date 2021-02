Hétfőtől megnyitnak az iskolák, szigorítottak Covid-automatán

Február 8-án, hétfőn megnyílnak az óvodák, a speciális alapiskolák és az alapiskolák alsó tagozata. Hétfőn a végzős középiskolások is visszaülhetnek az iskolapadba.

A kormány szerdán hagyta jóvá a Covid-automata szigorítását, ami lehetővé teszi ezt.

A kijárási tilalom továbbra is érvényben marad

A kijárási korlátozások és a kivételek jogi szabályozása a jövő héttől is olyan lesz, mint eddig – közölte a szerdai sajtótájékoztatón Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter, és hozzátette, ha valakinek most szüksége van a negatív tesztre a munkába járáshoz, annak hétfőtől (február 8.) is szüksége lesz rá. A gyerekekre, a betegekre és az idősekre vonatkozó jelenlegi kivételek érvényben maradnak.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter szerint a lépés felelőtlennek tűnhet, de mivel szigorítottak a Covid-automata fekete zónáján, visszaengedhetik a gyerekeket az iskolákba. A kormány megnehezítette a legrosszabb, fekete zónából való átmenetet az eggyel jobb bordó zónába. Krajčí szerint a járványügyi helyzet még mindig súlyos és ezen csak ront a koronavírus új, B117 fajtája.

Gröhling: Ha romlik a helyzet,a közegészségügy bezárathatja az iskolát

Elindulhat az individuális képzés a művészeti alapiskolákban, folytatódik a tanítás az egészségügyi szakközépiskolákban, és az ezekhez tartozó diákszállók is kinyitnak – közölte a szerdai sajtótájékoztatón Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter. Az alsóbb évfolyamos gyerekek tesztelését nem teszik kötelezővé, de egyik szülőjükét és a pedagógusokét igen. A középiskolások és az iskolai dolgozók csak negatív teszttel léphetnek be az iskolába.

A regionális közegészségügyi hivatal (RÚVZ) bezárathatja azt az iskolát, ahol romlik járványügyi helyzet. Bevezetik az iskolai jelzőrendszert. Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter a szerdai sajtótájékoztatón közölte, február 8-án, hétfőn kinyitnak az óvodák és újraindul a tanítás az alapiskolák alsó tagozatán, valamint a középiskolák végzős évfolyamaiban.