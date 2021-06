Hétfőtől lehet regisztrálni a Johnson & Johnson vakcinájára

A Szlovák Egészségügyi Minisztérium hétfőn elindítja a regisztrációt az egyadagos Janssen vakcinával való oltásra, melyet a Johnson and Johnson vállalat állít elő.

A védőoltásra a 18 évnél idősebbek jelentkezhetnek. A beoltott személy az oltás utáni 14. napon teljes védettséget nyer. Regisztrálni három hétig lehet majd a korona.gov.sk oldalon keresztül. A TASR hírügynökséget Zuzana Eliášová, a tárca szóvivője tájékoztatta hétfőn.



"Az egyadagos Janssen vakcina megoldást jelent mindazok számára, akik a lehető leggyorsabban akarják elnyerni a védettség felső határát. Elég egyszer meglátogatni az oltóközpontot" - közölte az egészségügyi tárca. Hogy meddig tudnak oltani ezzel az oltóanyaggal, a gyártótól és a beszállítástól függ.

Az érdeklődők standard meghívót fognak kapni. A tárca emlékeztetett, hogy a Janssen vakcinán kívül továbbra is lehet jelentkezni a Pfizer/BioNTech és a Moderna gyártók ún. kétadagos vakcináira, június 30-ig pedig a nem regisztrált Szputnyik V vakcinára is. Az AstraZeneca vakcináiból jelenleg csak a második adagokat adják be.

A Johnson & Johnson vakcinájával a munkáltatók is beoltathatják az alkalmazottaikat.