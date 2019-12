Hét éve nem látott árvágta Szlovákiában

A legdrasztikusabb drágulást az elmúlt hónapban is az élelmiszerek esetében mérték, ezekért több mint 5 százalékkal fizetünk többet, mint tavaly ilyenkor. Egyre nagyobb érvágást jelent a családoknak azonban a gyerekek taníttatására fordított összeg is, a drágulás az oktatás esetében eléri a 4,5 százalékot, nem beszélve a rezsiköltségek csaknem 4 százalékos növekedéséről.

„Szlovákiában ennél nagyobb drágulást 2012-ben mértek utoljára. Ezúttal ráadásul az élelmiszer- és energiaárak nőttek a legnagyobb mértékben, ami a családoknak különösen fájó, hiszen ezek teszik ki a rendszeres havi kiadásaik csaknem felét”

– nyilatkozta Eva Sadovská, a Wood & Company befektetési és tanácsadó társaság elemzője.

Az élelmiszerek közül a húsipari termékek, a tojás, a tej, a sajt, a halak, a kenyér és a zöldségfélék esetében mérték a leglátványosabb drágulást. Sadovská szerint a hús drágulásához hozzájárult az afrikai sertéspestis megjelenése is, a gyártóknak azonban továbbra is a kormány azon szociális intézkedései okozzák a legnagyobb fejfájást, amelyek miatt megugrottak a bérköltségeik, ezeket így igyekeznek beépíteni az áraikba.

„Az elmúlt hónapban ráadásul enyhén nőtt a kőolaj világpiaci ára is, ami már a szlovákiai töltőállomásokon is érezteti a hatását”

– tette hozzá Ľubomír Koršňák, az UniCredit Bank elemzője.

Az árak visszafogottabb növekedésére az elkövetkező hónapokban sem számíthatunk.

„Szlovákia az elmúlt hónapokban uniós összehasonlításban is rendre dobogós helyen végzett az infláció szempontjából, és ez így marad az elkövetkező időszakban is. Most decemberben és a jövő év első hónapjaiban is nagyjából 2,5–3%-os drágulásra kell felkészülnünk, miközben a legnagyobb árugrás továbbra is az élelmiszerek esetében várható” – vallja Sadovská.

Hasonlóan vélekedik Koršňák is, aki szerint e hónapban is nagyjából 3 százalékkal nőnek az árak. Amiben az elemzők egyetértenek, hogy az idei karácsonyi bevásárlás a tavalyihoz képest Szlovákiában drágul az egyik legnagyobb mértékben az egész Európai Unióban.