Heger megtérítené Sulíkot a szavazás előtt

Az SaS által kezdeményezett rendkívüli ülés holnap délután veszi kezdetét, az ellenzéki pártok közül az ĽSNS is kijelentette, mind a hét képviselőjük megszavazza a bizalmatlansági indítványt. „Ez a kormány nem élvezi, és soha nem is fogja élvezni a bizalmunkat, a lehető leghamarabb véget kell vetni neki” – jelentette ki Martin Beluský hozzátéve, hogy betegség ide vagy oda, a párt mind a hét képviselője jelen lesz a szavazáson. Slavěna Vorobelová, aki azt követően szerzett mandátumot, hogy Marian Kotlebát jogerősen elítélte a bíróság, megerősítette, támogatja az előrehozott választást, Richard Sulíkék kezdeményezésével kapcsolatban azonban egyelőre nem foglalt állást. Megjegyezte, a szavazáson részt vesz, de csak a parlamenti vita után dönti el, melyik oldalra áll. „Az, hogy hogyan fogok szavazni, attól függ, Pellegrini és Sulík felfedik-e a lapjaikat a szavazás előtt” – közölte arra utalva, nem világos számára, előrehozott választáshoz vezet-e a Heger-kabinet kudarca.

Martin Čepček, akit korábban kizárták az OĽaNO frakciójából, szintén nem árulta el, támogatja-e a koalíciót. Vorobelovához hasonlóan megvárja, hogy sül el a vita a parlamentben. Martin Borguľa (Sme rodina) parlamenti képviselő korábban jelezte, ha Heger nem váltja le Roman Mikulec (OĽaNO) belügyminisztert, „a bizonyossággal határos valószínűséggel a miniszterelnök menesztése mellett fog szavazni”.

Szoros eredmény

A kormányfő visszahívásához 76 képviselőnek kell megszavaznia a javaslatot, tekintet nélkül arra, hányan vesznek részt összesen a szavazáson. Szerdán 74 igen szavazatot számoltunk össze – Smer (27), Hlas (11), SaS (20), Republika (5),ĽSNS (7). A frakció nélküli képviselők közül Tomáš Valášek (Progresszív Szlovákia), Tomáš Taraba, Štefan Kuffa és Filip Kuffa is jelezte, nem támogatja a Heger-kormányt. Ha az egyelőre hezitáló politikusok a kormány leváltása mellett döntenek, akkor 77 szavazattal sikerrel járhat a kezdeményezés.

Sulík múlt héten jelentette be, hogy Peter Pellegrini (Hlas) támogatásával összegyűjtötték a rendkívüli ülés összehívásához szükséges támogatói aláírásokat, s egyúttal leszögezte, az SaS egységes a kérdésesben, a frakció mind a 20 tagja csatlakozik a kezdeményezéshez. Martin Klus, a bejelentést követően nemcsak a frakcióból távozott, de hivatalosan is kilépett a pártból. Tarabáék szintén közölték, a koalíciót csak akkor tartják hatalmon, ha megállapodnak az előrehozott választás időpontjáról, amit legkésőbb 2023 szeptemberére tűznének ki. A képviselők, akik a fasiszta ĽSNS pártból váltak ki, a jövő évi állami költségvetést is hajlandóak lennének támogatni, ha a kormány rábólint a feltételükre. A kisebbségi kormány egyelőre nem rendelkezik elegendő szavazattal az év legfontosabb törvényének elfogadásához. Valášek azt nyilatkozta, ha a kormány elbukja a bizalmi szavazást, az előrehozott választás lenne a helyes megoldás. „A kormány elleni bizalmatlansági indítvány mellett fogok szavazni. Hónapokkal ezelőtt, amikor elkezdett együttműködni az ĽSNS pártból kivált képviselőkkel, világossá tettem, hogy ennek folytatása veszélyezteti a demokráciát Szlovákiában” – mondta. Hangsúlyozta, a kormánypártok akkora káoszt és hozzá nem értést hoztak a politikába, hogy fokozatosan a saját partnereiket és támogatóikat is elriasztották. „Ami ennél is rosszabb, a felmérésekben rehabilitálták Robert Ficót (Smer) és Peter Pellegrinit (Hlas). Ez nem mehet így tovább” – tette hozzá.

Miroslav Kollár (korábban a Za ľudí tagja, jelenleg a Spolu elnöke) csak a párt hétvégi közgyűlése után árulja el, melyik gombot nyomja meg a keddi szavazáson. „Kollektív döntés lesz, csak azután mondjuk meg, hogy támogatjuk-e a kormány megszűnését vagy sem” – mondta. A választási ciklus lerövidítésére irányuló javaslatot azonban támogatja: „Úgy gondolom, egy jogilag tiszta eszközre van szükségünk a hivatali idő lerövidítéséhez” – közölte, majd kiegészítette azzal, ez lesz a kormány menesztésével kapcsolatos megfontolás alapja is, fontosnak tartja tudni, mi következik a kormány esetleges visszahívása után.

Sulík dönt

Heger szerdán a Rádio Expres műsorának vendége volt, ahol kizárta a megegyezést az előrehozott választásról. „Az SaS párttól függ” – jelentette ki a kormány jövőjére utalva, majd hozzátette: „Bízom benne, hogy a demokraták nem lesznek képesek megszavazni a kormány bukását”. A kormányfő szerint abszurd lenne, ha a korábbi koalíciós partner nyitna teret Ficóék hatalomhoz való visszatéréséhez. Állítása szerint tárgyalásokat folytat Sulíkkal, s bízik benne, hogy „az SaS letér a rövidebb útról”. Emlékeztetett a 2012-es eseményekre, amikor Iveta Radičová kormányának szétesése után a Smer hatalmas sikert aratott a parlamenti választáson. „Az ő szavazataik nélkül nem bukik meg a kormány” – mondta hozzátéve, reméli, az SaS tanult a múltból.

A parlamentben megkezdődött a vita a Sme rodina javaslatáról, melynek köszönhetően népszavazással vagy úgynevezett önfeloszlatással is véget lehetne vetni a választási ciklusnak. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az OĽaNO a koalíciós tanácson megvétózta a tervezetet, így a Sme rodina jelen állás szerint nem szavazhatja meg a saját javaslatát. A voksolásra azonban csak a rendkívüli ülés után kerül sor. Ha az ellenzék sikerrel jár, feltehetően az alkotmánymódosító javaslat sorsa is megváltozik.

A demokrácia a tét

Igor Matovič beszédében úgy fogalmazott, a következő napokban dől el, hogy megmarad-e a demokrácia Szlovákiában. Állítja, ha Sulík szétveri a kormánykoalíciót, egy olyan többség jut hatalomra, amely akadályozza a 363-as paragrafus módosítását és nem járult hozzá Fico vizsgálati fogságba helyezéséhez. A Smer elnökének kiadásáról szóló szavazás sikeréhez egyébként épp a Sme rodina és az OĽaNO képviselőinek voksa hiányzott. A pénzügyminiszter leszögezte, pártja nem szavazza meg a módosítást. Ezt az álláspontot Heger is megismételte, indoklásként azt mondta, a polgárok 4 évre hatalmazták fel a jelenlegi kormányt. „Mindenki, aki az előrehozott választás gondolatával játszadozik, a sorsot kísérti, és a dolog már nem arról fog szólni, hogy a következő választás lesz-e az utolsó demokratikus választás, hanem közösen megállapíthatjuk, hogy a demokratikus választás már a múlté” – jelentette ki, majd a választási rendszer megváltoztatásának veszélyére figyelmeztetett.

Mária Kolíková (SaS) módosító javaslatot nyújtott be, mely megakadályozná, hogy népszavazással el lehessen érni az előrehozott választást. Állítása szerint, ha nem megy át a módosítás, az SaS nem szavazza meg a törvénytervezetet.

(TASR, Expres)