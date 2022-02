Heger: február végétől megszűnik a legtöbb intézkedés

Szlovákiában február 28-tól kezdődik meg a járványellenes óvintézkedések fokozatos enyhítése. Megszűnik az OTP, az OP és az OP+ rezsim. Emellett a kevésbé vagy közepesen kockázatos rendezvényeket érintő kapacitásnövelés várható. Az enyhítés második fázisa március 28-án kezdődik, amikor eltörlik majd a létszámkorlátokat és módosítják a maszkhordásra vonatkozó előírásokat. Ezt Eduard Heger (OĽANO) kormányfő jelentette ki a szerdai kormányülés előtt.

"Február 28-tól megszűnnek az egyes rezsimek, csak az ´alap´ marad. Megszüntetjük azoknak a diákoknak a karanténkötelezettségét is, akik pozitív személlyel kerültek kapcsolatba. A nyitvatartási idő meghosszabbodik, 24:00-ig maradhatnak nyitva a szolgáltató egységek. A rendkívül kockázatosnak ítélt rendezvények esetében is várható kapacitásnövelés" - közölte a miniszterelnök, hozzátéve: az enyhítés érinteni fogja az olyan területeket is, mint a sport, a wellness vagy a gasztronómia.

Heger szerint március 28-tól visszatérünk a pandémia előtti állapothoz. "Megszüntetjük a létszámkorlátokat, a nyitvatartási idő korlátozását, módosítjuk a maszkviselés szabályait is" - helyezte kilátásba. Hozzátette: a COVID-19 továbbra is itt lesz, de "nem fogja megszabni, hogyan kell élnünk".

Vladimír Lengvarský (OĽANO-jelölt) egészségügy-miniszter hozzátette: csütörtökön (február 17.) kerekasztal-beszélgetésre kerül sor, melynek keretében ő és a miniszterelnök az egyes szektorok képviselőivel fognak tárgyalni.