Heger elutazott első hivatalos külföldi útjára, Prágába

„Több közös témánk is van, a hangsúly a járványkezelésen, a gazdaság újraindításán, a helyreállítási terven lesz” – mondta az indulás előtt a miniszterelnök. Hozzátette, cseh kollégáikkal beszélni fognak a Szputnyik V vakcináról, valamint a kétoldalú kapcsolatok, az aktuális európai és külpolitikai kérdések is terítékre kerülnek. Az ukrajnai helyzet alakulásáról is tárgyalni fognak.

Heger a cseh parlament képviselőivel – Miloš Vystrčillel, a szenátus elnökével, és Radek Vondráčekkel, a cseh képviselőház elnökével - is találkozik

Hivatalos csehországi látogatása végén a szlovák miniszterelnök megkoszorúzza az ismeretlen katona sírját a Vítkov-emlékműnél.