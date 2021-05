EU-csúcs: Továbbra sincs elegendő vakcina

Eduard Heger (OĽaNO) a magas szintű találkozóra pár perccel Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke előtt érkezett meg a portói „kék szőnyegre”, ahol az országok állam-, illetve kormányfői egyesével vonultak be a tárgyalás helyszínére. A találkozó programjával kapcsolatban elmondta, tudatosítani kell, hogy az Európai Unióban a szociális témákat tekintve az egyes tagállamok között eltérések vannak. „Szlovákia két területre fektet hangsúlyt, ezek közül az egyik az energiaszegénység, ami főként a szénsemlegesség elérésével kapcsolatban tett ambiciózus vállalások szempontjából fontos. A másik kiemelt téma a kis- és közepes vállalkozások, valamint a szociális vállalkozások támogatása” – mondta Heger. A kormányfő hozzátette, sikerült elérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások támogatása belekerüljön a zárónyilatkozat szövegébe, a szociális vállalkozásokról pedig a nap folyamán fognak tárgyalni. Hangsúlyozta, a koronavírus-járványt követő időszakot csak úgy tudjuk kezelni, ha nem feledkezünk meg a megfelelő vállalkozói környezet kialakításáról. Épp ezért a megbeszélésen felveti, hogy az uniós programokba a vállalkozók ezen csoportjai is be tudjanak kapcsolódni.

A tegnapi nem hivatalos találkozón foglalkoztak a koronavírus-járvánnyal, a vezetők hangsúlyozták, még mindig szembe kell néznünk az oltóanyag hiányával. Elhangzott az is, a közösségi immunitás elérését egyelőre országos kihívásnak tekintjük, de fontosnak tartják, hogy Európa szintjén se feledkezzünk meg róla. Heger szerint az európai szemszög az, amelyet Szlovákia is javasol, hogy a lakosság beoltottsági arányának megfelelően kerüljön szétosztásra a vakcina az EU-n belül. Úgy véli, koronavírust csak úgy győzhetjük le, ha az egész világon elérjük a szükséges beoltottsági arányt, és kialakul a közösségi immunitás.