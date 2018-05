Hazárdjátékok: újabb szigorítás

Pozsony | Jövőre tovább szigorodnak a szerencsejátékokkal kapcsolatos szabályok – legalábbis ezzel számol a szerencsejátékokról szóló törvény módosító tervezete, amelyet a pénzügyminisztérium már tárcaközi egyeztetésre bocsátott.

„Célunk a fogyasztók hatékonyabb védelme, és reagálni kell az online szerencsejátékokkal kapcsolatos legújabb trendekre is” – indokolta az újabb módosítás szükségességét Peter Kažimír pénzügyminiszter. Látványos változásokra épp az online szerencsejátékok esetében számíthatunk, ugyanis egyre többen játszanak ilyen szerencsejátékokat. „Az új szabályok szerint a hazárdjátékok működtetői nem csupán az online fogadásokra szerezhetnek engedélyt, hanem az internetes játéktermek és kaszinók üzemeltetésére is. Viszont az ilyen licencek tulajdonosaival szemben rendkívül szigorú szabályokat vezetünk be, az engedéllyel nem rendelkezők oldalait pedig továbbra is blokkoljuk” – tette hozzá Kažimír.

További szigorításokra számíthatnak a játéktermek tulajdonosai is. Míg korábban egy játékteremben minimum öt játékgépnek kellett lennie, idén januártól ez 12-re nőtt, jövő márciustól pedig már minimum 15 gépnek kell lennie egy játékteremben. „Ennek köszönhetően máris sikerült csökkentenünk a játéktermek számát, hiszen a több gép fenntartása kevesebbeknek éri meg” – mondta a pénzügyminiszter. Az új szabályok szerint ráadásul egy játékteremben már csak egy üzemeltető lehet, és a nyitva tartási idő is rövidebb lesz. A településeknek ezzel párhuzamosan lehetővé teszik, hogy évente 12 napra betilthassanak bizonyos szerencsejátékokat.

Az elmúlt időszakban több vendéglátóhely kvízgépekkel próbálta megkerülni a játékautomatákat tiltó törvényt. A kvízgépeken játszó játékosnak kérdésekre is válaszolniuk kell, ezért ez már hivatalosan nem minősül szerencsejátéknak, miközben a kérdések megválaszolása után ugyanúgy működnek, mint a klasszikus játékautomaták. A pénzügy módosító javaslata szerint a jövőben ezért ezekre a gépekre is olyan szabályok vonatkoznak majd, mint a többi automatára, vagyis csak a játéktermekben és kaszinókban szerelhetik fel őket. Ha a vendéglátóhely üzemeltet továbbra is ilyen gépet, bevonhatják a tulajdonos vállalkozói engedélyét. A kocsmákban és bárokban a jövő évi módosításokat után sem lehetnek játékautomaták, és a játéktermekbe továbbra is csak 18 éven felüliek léphetnek be. Létrehoznak ráadásul egy új nyilvántartást is a játéktermekből kiutasítottak adataival.

(mi, TASR, SITA)