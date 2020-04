Hatásosnak tűnik egy szer a koronavírusra

Nagyon hosszú procedúra egy új gyógyszer feltalálása, mivel annak rengeteg kutatási és engedélyeztetési fázison kell átmennie - éppen ezért a már most használt, koronavírushoz hasonló felépítésű vírusölő hatóanyagokat is tesztelnek, az egyik pedig most nagyon ígéretesnek tűnik.

A Gilead gyógyszergyártó által fejlestett remdesivir hatóanyag már korábban is az egyik legesélyesebb jelöltnek számított, most pedig egy chicagói kórházban zajló klinikai kutatás alapján még inkább bebizonyosodott:

A Chicagói Egyetemi kórház 125 koronavírusos önkéntest gyűjtött össze a harmadik fázisú klinikai kutatáshoz, közülük 113-nak súlyos volt az állapota. Mindannyian lázasak voltak, és légúti problémákkal kerültek a kórházba. A betegeknek naponta adtak infúzióval remdesivirt. Alig egy hét múlva az emberek nagy része tünetmentesen távozhatott a kórházból – írja a STAT News.

Két beteg azonban belehalt a fertőzésbe. A Chicagói Egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője, a kutatás vezetője, Kathleen Mullane szerint remek hír, hogy a fertőzöttek ilyen gyorsan felépültek, és hazamehettek a kórházból. Mullane ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy nem lenne helyes messzemenő következtetéseket levonni az eredményekkel kapcsolatban, ugyanis a súlyos betegek mellett nincs olyan kontrollcsoport, akik ne kapnának remdesivirt, ez pedig egy klinikai kutatásnál általában feltétel. Ennek ellenére nagyon bizakodó, mivel a lázas betegeknek hamar lemegy a testhőmérsékletük a kezelés hatására, és többen viszonylag gyorsan elhagyhatták a lélegeztetőgépet is.

