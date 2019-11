Három magyar párt tárgyalt

A három párt küldöttei az MKP pozsonyi székházában találkoztak. A tárgyalás után közreadott közös és egyben szűkszavű közlemény szerint több kérdésben is előreléptek annak érdekében, hogy a három párt közös jelöltlistát állítson a jövő február 29-én esedékes parlamenti választásra. "A felek több pontot is megnyitva megvitatták a megegyezéshez szükséges technikai feltételeket" – fogalmaz a nyilatkozat, de azt nem pontosították, hogy milyen feltételekről van szó. A közleményben azt is írják, hamarosan újra tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy a további részleteket egyeztessék. Úgy tudjuk, hogy erre még a héten sor kerülhet.

Az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás jelenleg arról egyeztet, hogy az utóbbiból létrehozott választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás listáján vágjanak-e neki a parlamenti választásnak. Egy ilyen választási pártnak a voksolás során legalább 5 százalékos eredményt kell elérnie annak érdekében, hogy a törvényhozásba jusson.

Menyhárt József, az MKP elnöke elmondta, egy ilyen egyeztetés során végig kell gondolni, hogy ki lesz az ún. megbízott. Ez az a személy, aki a listáról esetlegesen levehet egyes jelölteket. Hozzátette, a választási kampány finanszírozásáról is meg kell egyezniük. „Egy megállapodásra aztán az elnökségnek is rá kell majd bólintania, de az Országos Tanácsnak is el kell azt fogadnia“ – mondta az MKP elnöke.

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke a tárgyalás után elmondta, továbbra is nyitottak a nem megosztó Híd-politikusok csatlakozására. "Minél szélesebb az együttműködés, annál jobb eredményeket tud elérni az érdekképviselet" – fogalmazott.

A Híd lezártnak tekinti a tárgyalást

A Híd nem vett részt a magyar pártok keddi egyeztetésén, a tárgyalásokat lezártnak tekinti – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Magdeme Klára, a Híd szóvivője. Közölte, a párt kitart az álláspontja mellett.

A szóvivő az októberi ötpárti egyeztetés után a partnerek inkorrekt hozzáállásával magyarázta a Híd döntését. Rámutatott, hogy a Magyar Fórum az MKP és az Összefogás röviddel az után tájékoztatott a közös választási lista létrehozásáról, hogy megszakította a tárgyalásokat a Most-Híd delegációjával.

„Mindenki számára világosnak kell lennie, hogy a megegyezésre való törekvés nem volt őszinte a részükről, ezért a Híd nem látja értelmét a tárgyalás folytatásának” – közölte a párt.