Hamarosan a Leo Express szállítja az utasokat a Komárom–Dunaszerdahely–Pozsony vonalon

A Komárom–Nagymegyer–Dunaszerdahely–Pozsony vonalon 21 szerelvény fog közlekedni, mindegyik közel 240 férőhelyes, ebből 140 ülőhely. A társaság közlése szerint így több lesz a férőhely csúcsidőben is, amikor Dunaszerdahely, Úszor és Pozsony között 20 percenként indulnak vonatok.

„Örülünk, hogy egy ilyen fontos vonalon bővül a kapacitás és a járatok száma is nő. A vasúti közlekedés környezetkímélőbb, és minél többen választják a vasút kényelmét, annál kevésbé lesznek leterhelve a közutak” – jelentette ki ifj. Jozef Ráž (Smer-jelölt) közlekedési miniszter.

A vonalon süllyesztett padlószintű, klimatizált szerelvények fognak közlekedni. „A modern, süllyesztett padlószintű, klimatizált szerelvényekben lesz Wi-Fi, WC a kerekes székesek számára, és a kisbabák átpelenkázására szolgáló pult is” – jelentette ki Peter Köhler, a Leo Express vezérigazgatója.

A társaság máris megkezdte a jegyek árusítását. „Marad az 5,25 eurós jegyár a Komárom–Dunaszerdahely–Pozsony vonalon” – szögezte le Sedlařík. Emellett hetijegyet, illetve 30 és 90 napos bérletet is lehet venni. „A Leo Express érkezése alkalmából éves jegyet, úgynevezett DunajPasst is kínálunk 365 euróért, amely elsőbbségi helyválasztást, valamint a pozsonyi főállomáson levő váróterem használatát is lehetővé teszi” – tette hozzá Sedlařík.