Ha lemond az oktatási miniszter, az államtitkár és csapata is távozik

„Nem a funkció, hanem a gyerekek miatt vállaltam ezt a munkát, és a gyakorló pedagógusok miatt, hogy változásokat tudjunk végrehajtani. Én sem maradok, ha távozik a miniszter. Éppen azért, mert nem látok rá lehetőséget, hogy folytassuk azt a munkát, amiért ide jöttünk” – jelentette ki Síthová. Hozzátette, az elmúlt hetekben többször beszéltek erről a kollégáival, és egyezik a véleményük: egy csapatként jöttek, hogy végrehajtsák a hosszú távú és hosszú ideje várt reformokat. „Ha nem tudjuk végrehajtani őket, akkor nincs értelme maradni” – tette hozzá.

Gröhling úgy véli, sokan már „összecsomagoltak” a tárcánál, de reméli, hogy legalább némi garancia marad a szakmailag megalapozott döntések elfogadására. Szerinte az a kérdés, ki lesz az új miniszter, és az elképzelése mennyire fognak egyezni a jelenlegi tervekkel.

A kormányválság és Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő javaslatai kapcsán Gröhling megjegyezte: ha Igor Matovič (OĽaNO) pénzügyminiszter felelősen viselkedne, nem is lenne szükség ezekre a javaslatokra. A kormányfő szombaton (augusztus 20.) öt javaslatot ismertetett a kormánypártokkal, ezek között szerepel, hogy Matovič és Richard Sulík, az SaS elnöke nem venne részt a koalíciós tanács ülésein, és egy döntőbizottságot hoznának létre a koalíciós ellentétek elsimítására. Gröhling megjegyezte, szakmai kérdésekben továbbra is egyeztet a kollégáival és a kormányfővel is. A kormánypártok következő megbeszélését péntekre (augusztus 26. tervezik).