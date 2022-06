Ha idén nő is a fizetésünk, az üzletben egyre kevesebbet ér

A legmagasabb bruttó átlagbért ugyan a bankszektorban fizetik, de az IT-ágazatban és az energiaszolgáltatásban is havi 2 ezer euró feletti az átlagkereset. - TASR-felvétel

Pozsony | Szlovákiában ugyan tovább nőtt az átlagbér, a rendkívül magas infláció miatt azonban a fizetésünk így is kevesebbet ér az egy évvel korábbinál. Tovább csökkent az állástalanok száma is, a rossz hír azonban, hogy a munkanélküliek kétharmada több mint egy éve képtelen elhelyezkedni.

Az országos bruttó átlagbér az idei első negyedévben Szlovákiában elérte az 1212 eurót, ami éves szinten 7,8 százalékos növekedésnek számít. Ez persze csak az átlag, míg egyeseknek ennél jóval nagyobb ütemben nőtt a fizetésük, sokaknak egyetlen centtel sem emelték a bérüket. Akiknek azonban az országos átlaghoz közeli ütemben nőtt is a keresetük, azoknak sincs túl sok okuk az örömre.

„A bérekkel párhuzamosan a fogyasztói árak is megugrottak, ezért az infláció hatásától megtisztított reálbérek 1,4%-kal csökkentek. A családok emiatt kevesebb árut és szolgáltatást engedhetnek meg maguknak a jövedelmükből, mint egy évvel ezelőtt. Legutóbb a koronavírus-járvány kirobbanását követő hónapokban, 2020 második negyedévében csökkent a reálbér. Míg akkor azonban a járvány okozta a visszaesést, idén a reálbérek csökkenéséért a látványosan gyorsuló infláció a felelős”

– mondta el lapunknak Jana Morháčová, a Statisztikai Hivatal szóvivője.

Hol fizetik a legtöbbet?

A legmagasabb bruttó átlagbért továbbra is a pénzügyi és biztosítási ágazatban fizetik, az idei első negyedévben ez elérte a 2527 eurót, de az IT-ágazatban és az energiaszolgáltatásban is havi 2 ezer euró feletti az átlagkereset. A legtöbb embert foglalkoztató ágazatok közül az iparban 8,1%-kal (1272 euróra), a kereskedelemben 11,9%-kal (1132 euróra) nőtt az átlagbér. A mezőgazdaságban ugyanez 945, az építőiparban 836, a közlekedésben 1157, az oktatásügyben 1082, az egészségügyben 1343 euró. A legrosszabbul továbbra is a szállodaiparban és az éttermi szolgáltatásokban fizetnek, ahol a havi bruttó átlagbér 659 euró.

Regionális szempontból Pozsony megyében a legmagasabb a bruttó átlagbér, ahol ez eléri az 1546 eurót. A sorban Nagyszombat (1128 euró), Trencsén (1117), Kassa (1101), Zsolna (1073), Besztercebánya (1027), Nyitra (1020) és Eperjes megye (919) következik. A nominális átlagkereset minden régióban magasabb volt az előző évihez képest, a legnagyobb relatív növekedést Zsolna (8,9%) és Nagyszombat megyében (8,7%) mérték. Az inflációt figyelembe vevő reálbér azonban Szlovákia minden régiójában csökkent. A legkisebb csökkenést Zsolna megyében mérték, ahol ez csupán 0,4 százalék volt, míg Eperjes megyében elérte a 2,9 százalékot.

Többen dolgoznak

„Az idei év első három hónapjában már a harmadik egymást követő negyedévben nőtt a foglalkoztatottak száma az előző év azonos időszakához képest, a növekedés ezúttal elérte a 2,8%-ot, a foglalkoztatottak száma így Szlovákiában 2,572 millió főre emelkedett, ami az összlakosság 76 százalékának felel meg”

– nyilatkozta Ivan Chrappa, a Statisztikai Hivatal munkaügyi statisztikai főosztályának az igazgatója. A foglalkoztatottak száma a legnagyobb mértékben, 8,3%-kal Pozsony megyében nőtt, amit Zsolna (4,3%) és Nyitra megye (3,8%) követett.

Az idei első negyedévben – legalábbis a hivatalos adatok szerint – összesen 110 ezer szlovák állampolgár dolgozott külföldön, ugyanannyian, mint egy évvel korábban. Közülük a legtöbben az építőiparban (36,5 ezer fő), az iparban (27,8 ezer fő), az egészségügyben és szociális ellátásban (13,3 ezer fő) találtak munkát, elsősorban Németországban, Ausztriában és Csehországban. A munkavállalás miatt külföldre ingázók többsége Eperjes (25,1 ezer fő) és Zsolna megyéből (20,4 ezer fő) származik. A legnagyobb növekedést az elmúlt időszakban azonban a Besztercebánya és Nyitra megyében élők esetében mérték.

Kevesebb állástalan

Az állástalanok aránya az első negyedévben 0,7 százalékponttal 6,4%-ra esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A munkanélküliek száma 2022 elején így 15 ezer fővel, 175 ezerre csökkent.

„A rossz hír azonban, hogy az idei első negyedévben a tartós (egy éve vagy annál hosszabb ideje) munkanélküliek száma elérte a 116 ezer főt. Ez közel 36%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Míg 2021 első negyedévében a 11 hónapnál hosszabb ideje munkanélküliek az összes állástalannak csak a 45%-át tették ki, jelenleg ez az arány eléri a 66%-ot”

– mondta Chrappa.

Regionális szempontból a munkanélküliek száma mind a nyolc megyében csökkent. A legnagyobb mértékű zsugorodást Zsolna (22,2%-kal) és Pozsony megyében (18,7%-kal) mérték. A legtöbb állástalan azonban továbbra is Eperjes (több mint 40 ezer), Kassa (közel 35 ezer) és Besztercebánya megyében (több mint 31 ezer) él. A legmagasabb munkanélküliségi rátát Eperjes megyében (11,8%) mérték, a legalacsonyabbat pedig Pozsony megyében (2,5%). Nagyszombat megyében ugyanez 5, Nyitra megyében 4, Besztercebánya megyében 9,8, Kassa megyében pedig 9,4 százalék.