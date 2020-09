Gröhling: 18 iskolát zártak be eddig a koronavírus-járvány miatt

További 64 iskolában egyes osztályokat zártak be. „Összesen 226 iskolai osztályban szünetel a tanítás, 8693 tanuló van otthon. Ez még mindig csak körülbelül az összes tanuló egy százaléka” - tette hozzá a miniszter, állítása szerint a tárca ura a helyzetnek. „Ha egész évben hasonló lenne a helyzet, mint most, akkor elégedettek lennénk. Fel kell készülnünk arra, hogy elég dinamikus lesz ez a tanév” - magyarázta Gröhling. Azt is bejelentette, javasolni fogja, hogy október 1-je után is kötelező legyen a maszkviselés az iskolákban.

A minisztériumnak naprakész információi vannak arról, mi a helyzet az iskolákban, ugyanis létrehozta a COVID – iskolai szemafor internetes platformot, amelyen az iskolaigazgatók tájékoztatnak a járványhelyzetről.