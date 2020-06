Grendel: Az MKP memoranduma nem változtatott Matovič hozzáállásán

Hogyan értékelné a tárgyalásokat?

Én ezt egy baráti látogatáshoz tudnám hasonlítani. Újságíróként már megéltem korábbi szlovákiai és magyarországi miniszterelnökök tárgyalásait, de egyik sem zajlott ilyen kellemes hangulatban. Jó érzés volt ott ülni a tárgyalóasztalnál.

Orbán Viktor és Igor Matovič is hangsúlyozta, hogy még sosem voltak ilyen jók a szlovák-magyar kapcsolatok. Ön is egyetért ezzel?

Igen, én is hasonlóan látom a helyzetet, mint a szlovák kormányfő. Azt azért hozzátenném, hogy ebben elvitathatatlan érdeme van az előző kormánykabinetnek is, hiszen sikerült túllépni a szlovák nacionalista pártok magyarellenes hozzáállásán. Viszont örülök annak, hogy hasonlóan jók a viszonyok a 2020-as parlamenti választás után is.

Igor Matovič magyarokkal kapcsolatos hozzáállásán nem változtatott az MKP által nemrégiben benyújtott memorandum?

Nem rontott, mert Igor Matovič jóindulata nem pártstruktúrák felé irányul, hanem a teljes szlovákiai magyar közösség felé.

A szlovák kormányfő Orbán Viktoron kívül a magyar parlament elnökével, Kövér Lászlóval is tárgyalt, ezután viszont nem tartottak sajtótájékoztatót. Elárulná, hogy miről tárgyaltak?

A tárgyalások a két ország kapcsolatáról és a szlovákiai magyar kisebbség helyzetéről szóltak. Egy szokványos, jó hangulatú tárgyalás volt.