GALÉRIA: Orbán Viktor fogadta Igor Matovičot

Igor Matovič szlovák kormányfő tíz óra magasságában érkezett a találkozóra, lovaskíséret és katonai felvonulás fogadta.

Beiktatása óta ez Matovič első hivatalos munkaútja Magyarországra. A két miniszterelnök délben áll ki az újságírók elé.

A küldöttség tagjai között szerepel Berényi Jószef, az MKP néhai elnöke, valamint Grendel Gábor, az OĽaNO képviselője is.

A két miniszterelnök körülbelül másfél órán keresztül tárgyalt egymással. Az egyeztetést mindketten pozitívan értékelték, Orbán Viktor megköszönte Matovičnak, hogy a külföldi látogatásai közül a másodikat Magyarországnak tartogatta. A magyar kormányfő továbbá megköszönte a felvidéki magyarság számára küldött üzeneteket is, melyeket Matovič a trianoni évforduló kapcsán tett közzé.

„Rendkívül élénk kapcsolat alakult ki Szlovákia és Magyarország között” – mondta Orbán, amit elmondása szerint az is bizonyít, hogy Szlovákia a magyar állam harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere.

„Megértettük a két ország polgárainak akaratát, akik kereskedni, vállalkozni akarnak, együtt akarnak működni”

– tette hozzá Orbán, aki megígérte, hogy 2022-ig 6 új határátkelőt építenek a két ország között, ebből három hidat az Ipoly folyón. Igor Matovič elmondása szerint Magyarország nemcsak egyszerűen szomszédos ország, hanem barátja is Szlovákiának.

„A mai találkozón fontosnak tartottam, hogy a szlovákiai magyarság témájáról tárgyaljunk. A célom, hogy a szlovákiai magyarok teljes értékű polgároknak tartsák magukat”

– mondta a szlovák miniszterelnök. Hozzátette: fontosnak tartja, hogy a szlovák nyelv elsajátítása mellett továbbra is lehetőség legyen arra, hogy a magyarok anyanyelvükön tanulhassanak Szlovákiában. „Barátként jöttünk, így is távozunk, és remélem, hogy ez sokáig így is marad” – egészítette ki mondandóját a kormányfő.

A sajtótájékoztatón felmerült a trianoni megemlékezéssel kapcsolatos feszültség is, mellyel kapcsolatban Igor Matovič hangsúlyozta: tartja magát annak a találkozójának a mottójához, amelyet két nappal a megemlékezés előtt szervezett a szlovákiai magyarok képviselőivel.

„100 éven keresztül a szlovák politikusok úgy tekintettek a trianoni döntésre, mintha nem is létezne. Én úgy gondolom, ahogy a mottó is szólt: a múltat nem mi írtuk, hát írjuk együtt a jövőt. Trianon volt, nem tagadjuk, de az maradjon az előző században. Nézzük előre, keressünk barátokat, nem ellenségeket”

– vélekedett a szlovák miniszterelnök.

Orbán saját elmondása szerint magától nem hozta fel a találkozón Trianon témáját, mert „lehetetlen, hogy a két ország ugyanúgy gondolkodjon róla.” Hozzátette: a kapcsolatokat úgy kell alakítani, hogy a száz évvel ezelőtt történtek ne befolyásolják a mostani helyzetet.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.