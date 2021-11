GALÉRIA: Čaputová a lengyel államfővel találkozott, biztosította támogatásáról

Zuzana Čaputová államfő a támogatásáról biztosította Lengyelországot a Fehéroroszországgal közös államhatáron kialakult helyzettel összefüggésben. Hozzátette: ez esetben jogos felvetni a szankciók lehetőségét is. Ezt kedden jelentette ki, miután az elnöki palotában fogadta Andrzej Duda lengyel államfőt.

„A Szlovák Köztársaság álláspontja ebben a témában egyértelmű, újfent támogatásunkról biztosítottuk Lengyelországot. Természetesen azt is látjuk, hogy foglalkozni kell a romló humanitárius helyzettel a határon” – közölte Čaputová.

Duda hibrid támadásról beszélt. Szerinte a fehérorosz hatóságok menekültek ezreit szállítják a zöld határhoz. „Megvannak az eszközeink és az erőnk is a határ megvédéséhez, szükségünk van ugyanakkor a politikai támogatásra” – hangsúlyozta a lengyel államfő, hozzátéve: számolnak a szomszéd államok, az Európai Unió és a NATO támogatásával is. Pillanatnyilag képesek segítséget nyújtani Litvániának és Lettországnak is, de tartanak a provokációktól Fehéroroszország részéről. Az elnök kijelentette, hogy Lengyelország kész humanitárius segítséget nyújtani mindenkinek, aki kéri.